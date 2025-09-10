Gagliole, tentato omicidio dei genitori: pena ridotta per il 24enne
Gagliole, tentato omicidio dei genitori: pena ridotta per il 24enne

Il 24enne era stato condannato a 14 anni per duplice tentato omicidio aggravato. Grazie alla legge Cartabia, oggi ha ottenuto lo sconto di un terzo della pena per mancata impugnazione della sentenza. L’aggressione avvenne sotto l’effetto di droga

Di Chiara Marinelli -
Il tribunale di Macerata
GAGLIOLE – Tentato omicidio dei genitori, pena ridotta per il 24enne Ivan Zamparini. Era stato condannato a quattordici anni di reclusione, accusato di duplice tentato omicidio aggravato. Oggi gli è stata ridotta la pena. In base alla legge Cartabia poiché il suo avvocato, il legale Mauro Riccioni, non ha presentato appello alla sentenza, gli è stata concessa la riduzione della pena di un terzo. E, dunque, undici anni e otto mesi.

L’episodio si era consumato in una abitazione di Gagliole, il 6 settembre scorso. Secondo quanto era stato ricostruito dai carabinieri, il 24enne aveva iniziato a ferirsi da solo, infliggendosi dei tagli sotto effetto di droga, dice l’accusa, di sostanze stupefacenti. Quando i genitori avevano cercato di fermarlo, con un coltello da cucina lungo complessivamente 22 centimetri e con una lama di dodici il ragazzo aveva colpito con diversi fendenti prima la madre e poi il padre. La donna, 61 anni, aveva riportato ferite aperte al torace e una lesione vascolare del collo. Il padre invece, 66 anni, aveva riportato ferite più gravi a torace, spalle sinistra e addome. Era stato soccorso e portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove era stato subito operato.

