GAGLIOLE – Tentato omicidio dei genitori, pena ridotta per il 24enne Ivan Zamparini. Era stato condannato a quattordici anni di reclusione, accusato di duplice tentato omicidio aggravato. Oggi gli è stata ridotta la pena. In base alla legge Cartabia poiché il suo avvocato, il legale Mauro Riccioni, non ha presentato appello alla sentenza, gli è stata concessa la riduzione della pena di un terzo. E, dunque, undici anni e otto mesi.

L’episodio si era consumato in una abitazione di Gagliole, il 6 settembre scorso. Secondo quanto era stato ricostruito dai carabinieri, il 24enne aveva iniziato a ferirsi da solo, infliggendosi dei tagli sotto effetto di droga, dice l’accusa, di sostanze stupefacenti. Quando i genitori avevano cercato di fermarlo, con un coltello da cucina lungo complessivamente 22 centimetri e con una lama di dodici il ragazzo aveva colpito con diversi fendenti prima la madre e poi il padre. La donna, 61 anni, aveva riportato ferite aperte al torace e una lesione vascolare del collo. Il padre invece, 66 anni, aveva riportato ferite più gravi a torace, spalle sinistra e addome. Era stato soccorso e portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove era stato subito operato.



