Gagliole, auto si ribalta nella notte: morto un ragazzo, ferito l’amico

Incidente lungo la provinciale 122, per Giacomo Bonci non c'è stato nulla da fare. L'amico è stato trasferito a Torrette

GAGLIOLE – Tragedia nella notte lungo la provinciale 122: morto un ragazzo di 34 anni, ferito l’amico di 25 anni che viaggiava con lui. Intorno alle 3.30 la loro auto è finita fuori strada, ribaltandosi più volte in un campo e per il 34enne, Giacomo Bonci, originario di San Severino, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno cercato di soccorrere il ragazzo e allertato l’eliambulanza per trasferire l’amico 25enne all’ospedale Torrette di Ancona, dove ancora ricoverato. I rilievi sono stati fatti dai Carabinieri della Compagnia di Camerino e da quelli della locale stazione, mentre i vigili del fuoco di Camerino si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo.