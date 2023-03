Furto nella sede della Cna Macerata, il presidente: «Danni limitati, ma resta l’amarezza»

MACERATA – Colpo nella notte alla Cna di Macerata, a soqquadro la sede della Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa, i ladri sono scappati con qualche centinaio di euro. Il presidente: «Danni limitati, ma resta l’amarezza».

Il sopralluogo dei carabinieri

Il furto è stato messo a segno questa notte quando i malviventi hanno forzato la porta di ingresso e, una volta entrati, con una smerigliatrice hanno effettuato un foro nella cassaforte. Fortunatamente è consuetudine del tesoriere non lasciare grosse somme di denaro in sede e quindi la refurtiva sottratta ammonta a poche centinaia di euro. Questa mattina negli uffici c’erano disordine e molti documenti gettati a terra ma pochi danni alle infrastrutture, eccezion fatta per la porta di ingresso, forzata molto probabilmente con un piede di porco, e per la cassaforte bucata da ricomprare.

Il presidente Cna Macerata. Maurizio Tritarelli, ha ringraziato: «le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e tutti coloro che in queste ore ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Abbiamo la buona abitudine di usare pochissimo i soldi contanti per le nostre transazioni economiche e quei pochi non li conserviamo a lungo nei nostri uffici, anche se dotati di cassaforte. Il danno è quindi molto limitato, resta l’amarezza per la violazione di domicilio». Al momento sono in corso le indagini, gli inquirenti stanno visionando le immagini registrate da alcune telecamere del sistema di videosorveglianza.