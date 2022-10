Furto di maglie griffate a Montefano, refurtiva recuperata e autori denunciati a Cassino

MACERATA – Cinquanta mila euro: a tanto ammontava il valore delle maglie griffate sottratte nella giornata di ieri, 20 ottobre, in un maglificio di Montefano. Le immediate indagini dei carabinieri del posto hanno però permesso di identificare gli autori del furto, tre soggetti di origine campana. E grazie dalla diramazione alle forze di polizia di tutto il territorio nazionale delle indicazioni sui tre e del mezzo sul quale si erano dati alla fuga, una pattuglia della Stradale a Cassino, nel Lazio, ha avuto modo di fermare l’auto ricercata e di recuperare l’intera refurtiva, denunciando gli autori del colpo.

Intanto procede l’attività dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. Nelle ultime 48 ore i militari hanno fermato nel centro città tre giovani maceratesi che, al termine delle perquisizioni personali, sono stati trovati in possesso di hashish e eroina, per uso personale. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e i tre sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata per l’uso personale di sostanze.

Inoltre, denunciati alla Procura della Repubblica di Macerata tre automobilisti sorpresi alla guida con tasso alcomelico superiore allo 0,8 e quindi al volante in stato di ebrezza. Ritirate le patenti di guida e sequestrati i veicoli.