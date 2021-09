Furto in un appartamento a Tolentino. Ladri in fuga con un bottino di 4mila euro

Si tratta di un episodio non isolato. Appena 24 ore prima, infatti, una casalinga si era trovata faccia a faccia con un ladro. Ecco cos'è accaduto

TOLENTINO – Un furto in appartamento è stato denunciato ai Carabinieri di Tolentino. I ladri sono entrati domenica sera (19 settembre) in una casa di via Lauro Cappellacci quando i proprietari erano fuori. Hanno prima rotto una finestra e poi, indisturbati, hanno girato un po’ per la case e arraffato tutto quello che gli interessava.

Spariti oggetti d’oro per un valore di circa 4mila euro. Del furto si sono accorti i proprietari una volta rientrati.



Si tratta di un episodio non isolato. Appena 24 ore prima, infatti, una casalinga si era trovata faccia a faccia con un ladro. La donna ha urlato e messo in fuga l’uomo che è stato poi rintracciato dai carabinieri e arrestato.