Furto in un appartamento a Macerata: rubati contanti, gioielli e tre pistole

I ladri si sono introdotti in un'abitazione del quartiere Pace quando i proprietari erano fuori. Rubati circa 10mila euro in contanti

MACERATA – Blitz dei ladri in un appartamento del quartiere Pace, ingente il bottino tra denaro contante e gioielli. Sparite anche tre pistole. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato – 12 febbraio – quando i proprietari erano fuori e i ladri sarebbero entrati rompendo il vetro di una finestra che si trova nel retro dell’appartamento al primo piano di un palazzo.

Con l’aiuto di un frullino, i ladri hanno aperto alcuni armadietti blindati dove erano erano conservate delle armi da fuoco, regolarmente detenute, e hanno portato via tre pistole calibro 9. Rubati anche circa 10mila euro in contanti e diversi gioielli. I proprietari si sono accorti immediatamente del furto una volta rientrati in casa, ma dei ladri non c’era già più traccia. Immediata la denuncia alla Polizia, che è subito intervenuta con la Scientifica per i primi rilievi.