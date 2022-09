Oggi i funerali di Jose Luis Albino, il centauro vittima dell’incidente di Crocette

CIVITANOVA MARCHE- Si terranno oggi 7 settembre i funerali di Jose Luis Albino, il centauro di 46 anni deceduto intorno alle 15 di lunedì 5 settembre, sulla strada provinciale ‘Le Vergini’, in località ‘Crocette’. Per la vittima, è stato fatale l’impatto contro un suv Bmw, in uscita da una stradina privata e condotto da un uomo che era in compagnia di sua moglie. La sua moto è scivolata nella scarpata. Sul posto, gli operatori della Croce verde hanno tentato invano di rianimarlo, mentre la Polstrada di Macerata, con l’ausilio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, si è occupata di effettuare i rilievi.

Ieri si è svolta l’autopsia sulla salma di Albino, oggi è previsto il rito funebre, alle 17.30 nella chiesa di San Donato di Montefano. L’uomo viveva a Civitanova, nella zona di contrada San Savino, ma lavorava da venticinque anni, pur con alcune interruzioni, alla ‘Transitalia’ di Montecassiano, azienda specializzata in autotrasporti. Era originario di Las Rosas, nella provincia argentina di Santafè, ma si era trasferito in Italia da molto tempo. In passato aveva vissuto a Montefano con la prima moglie, con la quale aveva messo al mondo le due figlie, Maria Sole e Maria Luce. Oltre a loro, Jose Luis Albino lascia la compagna Sara, l’ex moglie Lucia, il padre Jose e tre sorelle. Sul proprio profilo Facebook, è la stessa Sara ad aver postato una dedica nei confronti del compagno scomparso: «lo so che mi diresti di farmi forza, ma la mia forza sei sempre stato tu. Lo so che sei qui, ma io voglio toccarti e abbracciarti. Mi manchi troppo».