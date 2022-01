Frontale a Urbisaglia: una era ubriaca, l’altra è risultata positiva al drug test

URBISAGLIA – L’incidente è avvenuto tra Natale e Capodanno (ma la notizia è emersa solo oggi) a Urbisaglia. In base a quanto ricostruito successivamente dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino intervenuti sul luogo del sinistro, due auto condotte da due donne, una 38enne e una ventenne, si erano scontrate frontalmente in una via del centro. Come accade in questi casi i militari hanno eseguito accertamenti sulle due automobiliste e a seguito dei controlli è emerso che la 38enne aveva abusato di sostanze alcoliche tanto da avere un tasso alcolemico di oltre quattro volte superiore al limite consentito mentre la ventenne avrebbe fatto uso di cannabinoidi.

A entrambe è stata ritirata la patente, mentre solo alla 38enne è stata sequestrata l’auto (essendone la proprietaria), per entrambe, inoltre, è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza per una e guida sotto effetto di stupefacenti per l’altra.

Ma nelle settimane scorse i militari della Compagnia di Tolentino sono stati impegnati in numerosi controlli del territorio di competenza così come disposto al livello provinciale dal colonnello Nicola Candido. Nel fine settimana scorso i carabinieri della Stazione di San Severino hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Macerata nei confronti di un 25enne del posto che è stato condotto alla casa circondariale di Fermo. Per il 25enne che lo scorso settembre era stato arrestato dai militari, è diventata definitiva la pena di due anni e quattro mesi di reclusione (oltre al recupero della pena pecuniaria della multa di 800 euro) per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Le condotte risalgono alla fine della scorsa estate quando, insieme ad altri giovani del posto, aveva aggredito un ragazzo di 19 anni.

Sempre la Stazione di San Severino, insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino guidato dal sottotenente Federico Pellegrini, hanno notificato l’avviso orale emesso dal questore di Macerata Vincenzo Trombadore nei confronti di un altro giovane del posto che il 6 dicembre scorso era stato arrestato per i reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.