Le Frecce Tricolori incantano Porto Recanati – VIDEO

Spettacolo nei cieli di Porto Recanati, più precisamente sul lungomare cittadino dove in diecimila si sono recati per assistere all'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale

PORTO RECANATI- Disegnare in un cielo terso traiettorie impossibili, emozionare a suon di piroette e acrobazie mozzafiato: le frecce tricolori incantano Porto Recanati. Nel pomeriggio di ieri (21 Agosto) migliaia di persone – la stima è di 10 000 presenti – hanno affollato il lungomare cittadino per assistere allo spettacolo messo in scena dai professionisti dell’Aeronautica militare.

Il pomeriggio

Il bianco, il rosso e il verde sopra alla spiaggia di Scossicci e tutti con il telefonino in mano per immortalare lo show del ‘Giubileo Lauretano show’, al suo secondo appuntamento marchigiano dopo la tappa di sabato scorso, a Porto Sant’Elpidio. Le frecce tricolori, appartenenti alla Pattuglia acrobatica nazionale, sono comparse in cielo già alle 18. Ma non è tutto; a Porto Recanati c’erano anche elicotteri e aree di Guardia costiera e Polizia, moto d’acqua e gommoni. Lo spettacolo è andato avanti per quasi due ore e per l’occasione, erano presenti anche diversi stand dell’Aeronautica Militare, oggetto della curiosità di bambini e famiglie.

L’organizzazione

C’è chi ha osservato lo show direttamente dal proprio ombrellone e chi dal balcone di casa. Complice una giornata limpida, anche i bagnanti di Porto Potenza Picena e Civitanova hanno assistito a quelle scene dalla battigia dei lungomari dei due centri costieri. Tutti con il naso all’insù per vedere ciò che, nella cittadina costiera, non si vedeva da cinque anni e che è stato reso possibile grazie a un imponente dispiegamento di forze, tra Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale, Protezione civile e Associazione nazionale carabinieri.