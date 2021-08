Francesco Renga live a Civitanova: «Tornare a fare concerti è liberatorio»

CIVITANOVA MARCHE – «Tornare a fare concerti dopo un anno e mezzo è stato davvero liberatorio. In questi mesi è come se mi fosse mancato l’ossigeno». E’ un rapporto speciale quello di Francesco Renga con il suo pubblico che è pronto a tornare a ritrovarlo dal vivo in un concerto unico, perché come racconta lo stesso artista, «ogni serata verrà costruita con il pubblico, per cui ogni spettacolo è diverso dall’altro».

L’appuntamento è per venerdì (13 agosto) alle 21.30, all’Arena del mare (Varco) di Civitanova Marche dove Renga farà tappa con una data del suo tour “Acoustic Trio – Estate 2021”. Sul palco l’artista sarà accompagnato da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarre).

Una serata in cui ci saranno i maggiori successi del cantautore friulano «come “Angelo”, “Un’ora in più”, “Vivendo adesso” e anche un omaggio a Battiato – racconta Renga -. Quando con il gruppo ci siamo ritrovati a fare le prove Franco era appena venuto a mancare, per cui non potevamo non farlo. Inoltre ci saranno anche canzoni che non facevo da un po’, ma non vedo l’ora di sentirle cantare dal pubblico».

Nel concerto Renga ha abbandonato alcuni strumenti come gli in-ear, per cui senza ritorni in cuffia sarà più libero di farsi trascinare dai suoi musicisti e dal pubblico. «Essere in giro per l’Italia con un trio, in una dimensione più raccolta, mi ha dato la possibilità di tornare a una forma più intima della musica – conclude -. Ho tolto gli in-ear e sono tornato ai monitor e non avere una sequenza in cuffia mi permette di essere libero e di trattare la canzone ogni volta in modo diverso, posso rifare un ritornello insieme al pubblico o girarmi verso i musicisti e ripetere le strofe».

L’organizzazione della serata di venerdì è a cura di Eclissi Eventi, con il patrocinio “Città di Civitanova Marche”. I biglietti sono disponibili nei circuiti CiaoTickets e TicketOne e durante la sera del concerto, a partire da 28 euro. Green pass obbligatorio. Infoline Eclissi Eventi: 0733/865994 o info@eclissieventi.it.