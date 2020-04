MACERATA – Omaggio ai medici e agli infermieri morti nella lotta al Covid-19 e all’agente di polizia Pasquale Apicella, deceduto a Napoli nella notte tra domenica e lunedì nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in una banca. Domani mattina, 1° maggio, in occasione anche della festa dei lavoratori, la Polizia di Stato e le forze dell’ordine, insieme alla Polizia locale, alla Capitaneria di Porto e ai vigili del fuoco, raggiungeranno, come di consuetudine, gli ospedali di Macerata, Civitanova, la clinica Villa dei Pini e il nosocomio di Camerino. Si schiereranno all’esterno delle strutture sanitarie per rendere onore ai medici e al personale sanitario impegnati in prima linea a combattere il virus e all’agente di Napoli Pasquale Apicella.

L’agente Pasquale Apicella

L’iniziativa, denominata “Forza e Coraggio”, è stata ideata in sinergia con il prefetto di Macerata Iolanda Rolli. Durante il saluto davanti ai nosocomi della provincia sarà fatto risuonare Il Silenzio. A Macerata, oltre al questore Luciano Pignataro, saranno presenti il vescovo Nazzareno Marconi, il direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni, il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, il comandante della Polizia stradale Tommaso Vecchio e altre autorità civili e militari.

«La lotta al Covid-19 e la lotta alla criminalità, due battaglie condotte da medici, infermieri, operatori sanitari e forze dell’ordine, spesso nella consapevolezza di mettere a rischio la propria vita – ha detto il questore di Macerata -. Renderemo omaggio ai 151 medici e 50 infermieri deceduti e all’agente di Polizia Pasquale Apicella; tutti fulgidi esempi per la società italiana. Tutti loro infatti, con disciplina e onore, hanno rispettato quel patto che hanno fatto con la società di servire lo Stato anche fino all’estremo sacrificio. Tutti loro hanno sacrificato la vita per assicurare alla comunità legalità, giustizia e libertà».