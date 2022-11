Forte interesse per la serata, a Civitanova si cambia location per Paolo Ruffini

Lo sceneggiatore toscano sarà ospite del cineteatro Rossini e non più del Cecchetti come precedentemente indicato dall'Azienda Teatri

CIVITANOVA MARCHE – Cambio di location per Paolo Ruffini. Lo sceneggiatore toscano sarà a Civitanova alle 21.15 di lunedì 7 novembre, tuttavia sarà ospite del cineteatro Rossini e non più del Cecchetti come precedentemente indicato dall’Azienda Teatri, che promuove l’appuntamento (vedi Lotta alle dipendenze, Paolo Ruffini a Civitanova con il suo ultimo film Ragazzaccio).

«Visto l’interesse e l’attenzione che Ragazzaccio sta suscitando a livello nazionale e per facilitare l’incontro con l’autore, gli organizzatori hanno ritenuto opportuno un cambio di location – fanno sapere dell’Azienda Teatri – . Al momento quella di Civitanova è l’unica tappa prevista di presentazione con Ruffini nel Maceratese e sarà la seconda nella regione».

La serata è promossa in collaborazione con l’Associazione Veder Crescere con il Dialogo di Andrea Foglia, vicepresidente di Red Rete Educazione Digitale, associazione che si pone come primo obiettivo quello di educare adulti e rag­azzi per un uso più consapevole delle nu­ove tecnologie.

Prezzo biglietto: intero 5 euro, ridotto 4 euro (fino a 18 anni, oltre i 65 e studenti universitari fino a 24 anni).