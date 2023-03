Fiume Potenza, chiusura temporanea del ponte lungo la provinciale 53

Lavori per 450mila euro in corso sull'infrastruttura della provinciale Murat che collega Pollenza e Passo di Treia. Ecco le date degli stop

POLLENZA – Chiusura temporanea del ponte lungo la provinciale 53 Murat che collega Pollenza e Passo di Treia.

Per consentire i lavori di messa in sicurezza e posa del tappeto bituminoso in corrispondenza del ponte sul fiume Potenza, il dirigente del Servizio viabilità della Provincia, Matteo Giaccaglia, ha firmato l’ordinanza di chiusura temporanea del ponte dalle ore 8 fino alle ore 12 di domani – sabato 4 marzo – e con decorrenza continuativa dalle ore 6 di mercoledì 8 marzo fino alle ore 20 di giovedì 9 marzo.

L’intervento complessivo, per 450mila euro, già in corso da diverse settimane permetterà di sistemare il ponte, rifare l’asfalto e rendere più sicura la viabilità della zona.