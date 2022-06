Il fitness Made in Italy firmato Panatta negli Usa a Ihrsa 2022 – Miami Beach

APIRO – Panatta, brand con 6 decenni di storia nel mercato del fitness e bodybuilding, eccellenza biomeccanica, attrezzature 100% Made in Italy è presente a Ihrsa 2022 (International Health, Racquet & Sportsclub Association), la più importante convention internazionale del settore fitness che si è svolta di recente a Miami Beach – Florida – Usa. Tante le novità presentate dall’azienda al mercato americano.

Novità Isotonico:

Nuovi macchinari Free Weight Special, linea a pesi liberi riconosciuta a livello internazionale. L’allenamento isotonico con pesi liberi è oggi un vero #musthave per ogni centro fitness. Infatti nei trend del fitness 2022 si posiziona al quarto posto.

Nuova linea dual system. Circuito di macchinari multifunzione space saving. Ideali per hotel/spa, corporate fitness, centri personal e palestre che hanno poco spazio a disposizione.

Novità Cardio:

Verrà presentata la nuova linea Ecoline, totalmente energy free, in cui il vero motore dell’allenamento è la persona. Macchinari ideali per le aree cardiofitness e funzionali, che grazie alla presenza di 7 livelli di resistenza permettono un allenamento versatile cardio/forza/funzionale.

Climber Fenix Touch. Un macchinario cardio che simula il movimento della scalata. Display touch con TV, connessione internet e social media. Per i più allenati questo macchinario presenta anche programmi avanzati per scalare gli 8 grattacieli più alti del mondo.

Ad Ihrsa è andato in scena il futuro dell’industria del fitness con una comunità globale di club e personal trainer. La fiera ha messo in evidenza una vasta gamma di nuovi prodotti, servizi e soluzioni in quasi 34.000 metri quadri di spazio espositivo. Più di 300 gli espositori e oltre 125 gli esperti che hanno tenuto convegni e seminari professionali.

Il settore del fitness ha subito così tanti cambiamenti negli ultimi due anni. «Questa è stata la nostra seconda partecipazione a Ihrsa – afferma Edoardo Panatta, vice presidente Panatta srl – Gli operatori professionali che provengono da tutto il mondo hanno mostrato grande interesse verso il nostro brand ed il Made in Italy che da sempre proponiamo. Chi sceglie Panatta sceglie una storia, una passione e una biomeccanica senza paragoni in grado di differenziare la proposta del club rispetto ai concorrenti».