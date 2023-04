Finte intestazioni di auto e reddito di cittadinanza percepito indebitamente: denunciati dai carabinieri di Matelica

MATELICA – Tramite la riproduzione di documenti di identità arrivavano a intestarsi fittiziamente numerose autovetture, che poi cedevano a terze persone, verosimilmente dietro pagamento di denaro, e contemporaneamente falsificando le dichiarazione dei redditi riuscivano a ottenere il reddito di cittadinanza.

I carabinieri della Stazione di Matelica, al termine di approfondite indagini, hanno deferito un 53enne ascolano e una 37enne teramana. L’uomo materialmente organizzava il raggiro alterando i documenti mentre la donna, nullatenente, offriva le proprie generalità e incassava il reddito.

La truffa, in atto da settembre 2022, aveva fruttatto oltre 20mile euro di sussidi e la proprietà di 15 autovetture in possesso solo formalmente alla donna ma di fatto in uso a terze persone. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica.