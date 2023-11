Filottrano ricorda l’ammiraglio Gasparri con una lapide in corso del Popolo

Una lapide commemorativa in ricordo dell’ammiraglio Lorenzo Gasparri deceduto il 28 marzo del 1943 durante l’esplosione della motonave “Caterina Costa” nel porto di Napoli

FILOTTRANO – Sabato 4 novembre 2023, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il comune di Filottrano apporrà una lapide commemorativa (alle 17), in corso del Popolo, in memoria dell’ammiraglio di Divisione Lorenzo Gasparri. Il militare, medaglia d’oro e d’argento al Valor Militare, è deceduto il 28 marzo del 1943 nell’esplosione della motonave “Caterina Costa” nel porto di Napoli.

Nel corso della cerimonia, alle 16, sarà presentato il saggio storico “Caterina Costa, la nave dei misteri” (De Ferrari Editore, vincitore del Premio Acqui Edito&Inedito 2022) dov’è riportato il sacrificio dell’ammiraglio Lorenzo Gasparri. L’autore, il giornalista Marco Liguori, racconterà la vicenda del comandante del Gruppo Cacciatorpediniere della Squadra Navale che si era recato nel punto in cui era attraccata la nave in fiamme per cercare di dirigere le operazioni di scarico delle casse di munizioni poste sulle bettoline attorno al piroscafo.