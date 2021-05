Fileni premiata con il “sale excellence award 2021”

CINGOLI – Fileni Alimentare Spa, garante di elevata qualità non solo dei suoi prodotti, ma aggiornata anche dal punto di vista della sua organizzazione di vendita rispetto ai migliori standard internazionali, riceve il “Sale excellence award 2021”

Simone Santini, chief commercial officer del Gruppo Fileni, ha ricevuto il tanto ambito riconoscimento, ottenuto grazie all’adozione di quella strategia commerciale e di marketing che ha permesso all’azienda Fileni di crescere dal punto di vista della sostenibilità e in termini di business. Un’esperienza aziendale che è stata commisurata, in modo oggettivo, a precisi parametri prescelti dagli esperti del Comitato.

«Siamo onorati per questo riconoscimento – commenta Santini – che testimonia come la nostra sales strategy sia premiante sotto tutti i profili. Teamwork, focus sugli obiettivi e comunicazione costante con i clienti sono solo alcuni dei key points che guidano il nostro lavoro». Per il nono anno consecutivo Fortia srl, impegnata nel settore della formazione e della consulenza in tutte le aree aziendali, grazie a questa nuova edizione del premio Sales Excellence Awards, offre il suo importante contributo alla visibilità di aziende che si sono riconosciute per la qualità dei loro processi produttivi e delle strategie applicate nella gestione della loro organizzazione di vendita.

Tra le eccellenze 2021, individuate da un Comitato Professionale composto da manager e da esperti di direzione commerciale, è spiccata la marchigiana Fileni Alimentari Spa.

Fileni entrerà, così, a fare parte dell’Albo d’oro Fortia, assicurandosi un posto d’onore, tra le aziende operanti in Italia, per l’elevato livello qualitativo nella gestione delle vendite.



Il Gruppo Fileni – leader nel mercato delle carni bianche biologiche – è sul mercato da oltre 40 anni e ha sede a Cingoli (provincia di Macerata). Con i marchi Fileni, Fileni BIO, Sempre Domenica e Club dei Galli, presenti in maniera capillare nei canali GDO, Normal Trade e Ho.Re.Ca, è una delle principali aziende italiane del settore.