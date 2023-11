Fiastra, conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale

MACERATA – Fiastra si prepara all’accensione dell’Albero di Natale. «È tutto pronto per dare il via a queste festività natalizie», sottolinea il sindaco, Sauro Scaficchia. «Aspetteremo il calar delle luci al suono della banda musicale di Fiastra che ci accompagnerà insieme ai mercatini dei prodotti tipici e locali. Un’atmosfera magica ed accogliente com’è giusto che sia per questo nuovo Natale tra le montagne e il lago. Coltiviamo la speranza che sia un anno di svolta per la ricostruzione, e che tanti nostri concittadini, ancora costretti a vivere nelle Sae, possano presto festeggiare il Natale in una casa vera».

L’appuntamento è per sabato, 2 dicembre, alle ore 16 nell’area commerciale di Fiastra. «L’invito – conclude Scaficchia – è rivolto a tutti coloro che vogliano apprezzare le bellezze della nostra terra: siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in un contesto naturale che regala cime innevate e l’incanto di uno specchio d’acqua dove queste cime si rispecchiano. Il luogo ideale dove respirare lo spirito del Natale».