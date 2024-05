Fiastra, i carabinieri chiamano il carro attrezzi dopo l’incidente ma l’autista si presenta ubriaco. Denunciato

CAMERINO – Un banale incidente stradale senza feriti si è trasformato in un singolare episodio che ha visto coinvolti i militari del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Camerino.

Dopo essere intervenuti lungo la SP 98 nel comune di Fiastra per una macchina che era finita in un fossato per una manovra errata del conducente contattavano il carro attrezzi per procedere alla rimozione del veicolo ormai non più marciante. Con sorpresa dei militari si presentava l’autista del mezzo di soccorso in evidente stato di ebbrezza. Addirittura con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito.

Per il 60enne scattava il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza mentre il mezzo veniva affidato ad altro conducente della medesima ditta.