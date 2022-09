La Fiab lancia l’idea della bicipolitana per Civitanova

CIVITANOVA MARCHE – Una bicipolitana per Civitanova. O meglio, la BicitanòPolitana. È l’idea lanciata dalla Fiab costa Macerata-Fermo (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che sarà presentata al Lido Cluana, in occasione del Civitanova Bike Festival, il programma di convegni, incontri e pedalate ideato dal biker civitanovese Mauro Fumagalli. Sabato 1 ottobre, infatti è previsto il convegno ‘Comuni Ciclabili e Bicipolitane’, per il quale saranno presenti gli amministratori di tutti i sedici Comuni ciclabili delle Marche e in particolare l’assessore pesarese Enzo Belloni insieme al dirigente Eros Girardi. Saranno loro a raccontare l’esperienza della bicipolitana pesarese, ormai esportata in tutta Italia.

L’idea

«La bicipolitana – spiegano dalla Fiab – è il tracciamento in città dei percorsi ciclabili, che collegano scuole e servizi cittadini identificandoli con nomi e colori, proprio come se fossero delle linee di una metropolitana. Ciò consente, a chi usa la bici, una facile e intuitiva fruibilità della città sui pedali. Il successo registrato a Pesaro ha fatto comprendere che i cittadini sono pronti ad usare le due ruote. E questo è stato il risultato di percorsi protetti e continuità dei tracciati, segnaletica efficace e un collegamento con i mezzi pubblici, posti bici e rastrelliere ovunque. La Fiab locale, alla luce della vocazione ai pedali ormai affermata del Comune di Civitanova e confermata dalla Bandiera Gialla Fiab e dall’approvazione del BiciPlan, ha provato a tracciare l’idea di una bicipolitana per Civitanova».

Al convegno di sabato interverranno il coordinatore di Fiab Marche Enrico Tosi, gli architetti Paolo Caracini e Ruben Baiocco e Bruno Valeriani che hanno redatto diversi progetti relativi alle due ruote. L’introduzione del dibattito sarà invece affidata all’intervento di Fabio Vallarola, responsabile della Fiab costa Macerata-Fermo. Vallarola approfondirà la proposta della BicitanòPolitana. «L’idea – proseguono – si basa su anni di raccolta dati da parte di più associazioni, sul lavoro di molti esperti e pensato come sviluppo applicativo degli studi effettuati con il BiciPlan di Civitanova Marche. Sarà illustrata pubblicamente in quella sede con la Fiab che donerà il progetto all’amministrazione comunale, affinché provveda a realizzarlo».