Il festival dell’Umorismo Biumor torna a Tolentino: ecco il programma e gli ospiti

Il 28 e il 29 novembre andranno in onda i primi Philoshow Web di Popsophia. Teme dell'edizione: la stupidità. La direttrice artistica Lucrezia Ercoli: «Non sarà la solita edizione in streaming come ormai fan tutti»

TOLENTINO – Se la pandemia ha sconvolto il mondo culturale, mandando in crisi la programmazione di molti eventi, il Festival dell’Umorismo Biumor è pronto a lanciarsi in un’edizione eccezionale. Dedicato quest’anno al tema de “la stupidità”, il festival di Tolentino, promosso dall’amministrazione comunale e organizzato dall’Associazione Popsophia, conserverà il programma previsto e sfrutterà tutto il potere del digitale per aprirsi ancora di più al suo pubblico nazionale. Eventi inediti terranno a battesimo una formula organizzativa totalmente nuova, in grado di fronteggiare e superare le limitazioni dell’emergenza sanitaria.

«L’ottava edizione del festival, prevista per la fine di novembre non viene annullata a causa dell’emergenza Covid-19 – dichiara la direttrice artistica Lucrezia Ercoli –. Non sarà la solita edizione in streaming come ormai fan tutti, ma coglieremo l’occasione di questo momento difficile per trasformare l’emergenza in opportunità di rinnovamento, anche per trovare una via di uscita all’asfissiante storytelling della pandemia che continua a paralizzare tutti gli spiragli creativi della cultura italiana. Il festival di novembre segnerà un punto di svolta: torniamo a produrre eventi culturali in modo nuovo e con soluzioni creative. La ricetta è quella di sempre, la qualità insieme alla novità».

Biumor sfrutta dunque il lockdown per reinventare la formula del festival: verranno potenziati i linguaggi del digitale senza dimenticare le caratteristiche estetiche che contraddistinguono gli appuntamenti di Popsophia. La cornice scenografica del teatro Vaccaj e di Tolentino ospiterà il nuovo set televisivo di Popsophia che si arricchirà per l’occasione di istallazioni tematiche, di contributi inediti realizzati da decine di ospiti, di spezzoni dei film, di decine di brani musicali eseguiti dal vivo dalla band Factory.

«Mantenere viva la cultura è fondamentale – dichiara il sindaco Giuseppe Pezzanesi – per far tornare a vivere la nostra città. Il Biumor organizzato da Popsophia è uno degli appuntamenti rilevanti della nostra proposta culturale e organizzare questo festival in diretta dalla nostra città, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, ma con la voglia di sperimentare, è un segnale importante per la nostra comunità, per i tanti tecnici, per gli uffici comunali coinvolti, ma soprattutto per un pubblico che sarà molto più numeroso e interessato degli anni precedenti. Tolentino è pronta ancora una volta a ripartire».

Il 28 e il 29 novembre andranno in onda i primi Philoshow Web di Popsophia: rendez-vous fortemente innovativi, registrati in diretta all’interno del meraviglioso teatro Vaccaj, che coniugheranno la magia dell’esibizione live e tutte le potenzialità del mondo televisivo e digitale. Un vero e proprio spettacolo online in esclusiva e in contemporanea sui portali web e sui canali del network èTV. Previsti interventi inediti di ben 19 filosofi: nella due giorni, si alterneranno, infatti Tommaso Ariemma, Cesare Catà, Umberto Curi, Gabriele Ferraresi, Ilaria Gaspari, Andrea Minuz, Salvatore Patriarca, Simonetta Sciandivasci e Marcello Veneziani. E ancora: Alessandro Alfieri, Angela Azzaro, Ugo Berti, Andrea Colamedici, Riccardo Dal Ferro, Maura Gancitano, Vera Gheno, Domitilla Pirro, Simone Regazzoni e Piero Sansonetti.

Dalla legge di Murphy alle “vacanze intelligenti”, dalla teoria del complottismo all’elegia de “l’italiano medio”. Gli ospiti ragioneranno con la direttrice artistica Lucrezia Ercoli sul tema di questa edizione, la stupidità. Un argomento di estrema attualità, enfatizzato nel sentiment della rete tanto da non poter essere più relegato a banale stato di alcuni. Biumor sfrutterà i linguaggi mass mediali scoprendo le sfaccettature delle stupido. Partendo, nel corso della prima serata di sabato 28 novembre, dall’immaginario della commedia all’italiana. L’occasione sarà un modo per omaggiare il centenario della nascita di mostri sacri come Federico Fellini e Alberto Sordi, e per emozionarsi nel ricordo di due interpreti assoluti, che ci hanno lasciati in questo 2020: Franca Valeri e Gigi Proietti. Questi tributi saranno accompagnati dai brani musicali eseguiti dal vivo dalla band Factory, che ripercorrerà la storia del genere proponendo alcune delle più celebri colonne sonore dei capolavori dell’immaginario collettivo. Come I soliti ignoti o Un americano a Roma.

La seconda serata, domenica 29 novembre, vedrà un simposio sulla stupidità, con le musiche della Factory che giocheranno sulle note di quel rock demenziale che sfrutta il nonsense per tirarci fuori una risata. Come in La canzone intelligente di Cochi e Renato o La terra dei cachi degli Elio e le storie tese. Con uno sguardo alla galassia della band capostipite, gli Squallor, il cui fondatore Alfredo Cerruti è scomparso nel mese scorso.

Come sempre, gli eventi di Biumor saranno gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi sui siti www.biumor.com o www.popsophia.com. Gli spettacoli andranno online dalle 21.30 in esclusiva sui portali web e sui canali del network èTV.