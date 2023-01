Festa di Sant’Antonio Abate, a Civitanova due momenti di benedizione degli animali

Appuntamenti in piazza XX Settembre e in contrada san Savino, nella ricorrenza del Santo patrono degli animali. L'assessore Gironacci: «Un pomeriggio speciale»

CIVITANOVA MARCHE- Sant’Antonio Abate: Civitanova si prepara a benedire gli amici a quattro zampe. Si terrà domenica, 22 gennaio, in due differenti luoghi della città la tradizionale festa dedicata al Santo Patrono degli animali.

La prima, in piazza XX Settembre, è organizzata dal Comune, tramite l’assessorato al Turismo, in collaborazione con la Proloco di Civitanova Marche. «E’ una festa sempre molto sentita e partecipata – dice l’assessore al Turismo Manola Gironacci – un momento di incontro e condivisione tra persone ma anche un pomeriggio speciale, di emozione e di gioia, da vivere insieme ai nostri amici più fedeli che rivestono per ognuno di noi un ruolo importante ed una presenza più che preziosa. Con questa festa vogliamo ringraziarli per il loro affetto e per quanto ci danno».

L’Assessore Manola Gironacci

Protagoniste saranno le tante associazioni animaliste che hanno aderito e che si ritroveranno in piazza alle 15. Tra loro ci sarà l’associazione Cluana Dog, che si occupa di addestramento dei cani ed i gruppi cinofili delle forze dell’ordine. Cluana Dog gestisce anche il dog park di via Mandela, luogo frequentato dai civitanovesi. Il pomeriggio di domenica sarà animato dalla T.J.Production e dall’esibizione del gruppo folkloristico ‘I Matti de Montecò‘ e il tutto sarà arricchito dalla presenza di diversi stand gastronomici. Poi, la solenne liturgia della Parola, che si terrà alle 17, nella Chiesa di San Pietro. Sarà trasmessa in filodiffusione e, a seguire, alle 17.30, ci saranno la benedizione degli animali e la distribuzione delle panette benedette.

La chiesa di San Savino, dove si terrà la benedizione a cura della Pro loco di Civitanova alta.

Il secondo appuntamento, invece, è in contrada san Savino, a cura della Pro loco di Civitanova alta. L’incontro è in programma sempre domenica, 22 gennaio, alle 9.30 la Santa messa nella chiesa di San Savino con la benedizione degli animali. «Un grande parco giochi verde per passare un po’ di tempo all’aria aperta e portare a benedizione le creature del nostro cuore. Aspettiamo tutti gli animali: da tartarughe a cani, gatti, pappagalli, conigli, pitoni e chi più ne ha ne porti», dicono dalla Pro loco. Durante la festa non mancheranno gli stand gastronomici. «Supportiamo gli amici del Comitato San Savino, che sono sempre attivi per la comunità – commenta il Presidente della Pro loco Aldo Foresi – . Questo è il terzo anno, ormai, che organizziamo l’iniziativa ed è sempre andata bene. Nella scorsa edizione aderirono circa duecento persone».