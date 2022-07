Vanno a una festa a San Ginesio poi si appartano: tre ragazzi sorpresi con la cocaina

SAN GINESIO – Weekend di controlli tra Tolentino e San Ginesio dove sono stati impegnati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino e delle Stazioni di Tolentino e San Ginesio. Sul fronte delle attività antidroga ai servizi ha collaborato anche la polizia municipale di Tolentino che ha messo a disposizione la sua unità cinofila “Billy”.

Nello specifico a San Ginesio i militari del Nucleo operativo, in abiti civili, hanno sorpreso tre giovani a bordo di un’auto in una zona appartata non distante da un evento organizzato da un locale del posto. Sul display del telefonino di uno dei tre era già stesa la droga pronta per essere consumata. Dai successivi accertamenti è emerso che uno di loro aveva appena ceduto la droga agli altri due e aveva in tasca altre due dosi. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per spaccio, mentre gli altri due sono stati segnalati alla prefettura quali consumatori. Per il giovane che aveva la disponibilità dell’auto è scattato il ritiro della patente. Sempre nei pressi del locale di San Ginesio dove era in corso la festa che aveva attratto numerosi giovani e giovanissimi da diverse località, i carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso una giovanissima che era in procinto di fumarsi uno spinello di hashish. Anche per lei è scattata la segnalazione in prefettura. Il locale invece è stato sanzionato dai carabinieri del Nas di Ancona che hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie.

A Tolentino, invece, i carabinieri del Nucleo operativo hanno controllato un’auto appartata, anche lì con tre giovanissimi a bordo. Uno di questi aveva gettato dal finestrino qualcosa che è stato subito recuperato grazie al fiuto di Billy: era una dose di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura e gli è stata ritirata la patente. Sempre a Tolentino, con la collaborazione del Nas, è stato sanzionato un locale per una violazione in materia di preparazione degli alimenti, mentre sul fronte della circolazione stradale i militari dell’Aliquota radiomobile di Tolentino hanno ritirato la patente a un commerciante 60enne di un paese limitrofo che è stato sorpreso alla guida con la patente scaduta da oltre due anni.