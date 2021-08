Macerata, festa del patrono tra mascherine e Green pass. Il sindaco: «Divertiamoci rispettando le norme»

Firmate le ordinanze che prevedono di indossare i dispositivi di protezione nelle aree interessate dalla fiera e quella che impone il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro o alluminio

MACERATA – Mascherina obbligatoria e Green pass alla mano per poter partecipare alla fiera di San Giuliano. L’amministrazione, infatti, ha deciso di non rinunciare al tradizionale appuntamento con le bancarelle che lunedì e martedì prossimi (30 e 31 agosto) faranno da corollario alle diverse iniziative organizzate per la festa del patrono. Ma la stretta è arrivata per garantire una partecipazione in sicurezza.

Per questo il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di utilizzo della mascherina, dal pomeriggio dal 30 agosto alla mezzanotte del 31, in tutte le aree interessate dalla fiera e, quindi, il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste e piazza Nazario Sauro. Per quanto riguarda invece il possesso del Green pass, l’ordinanza rimanda alla normativa nazionale al punto in cui si specifica che «l’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde». Vale a dire che sia gli ambulanti che gli utenti debbono avere il Green pass che andrà esibito in caso di controlli fatti dalla polizia locale. Per informare dei divieti verranno apposti dei cartelli agli ingressi della fiera.

«Da sempre i festeggiamenti uniscono la comunità in un clima di condivisione e socialità – commenta il sindaco -. L’invito che, insieme all’amministrazione comunale, rivolgo ai maceratesi e agli ospiti che come ogni anno riempiranno le nostre vie e piazze è volto al massimo rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione del Covid 19 e delle ordinanze che saranno a breve emanate per far sì che si possa godere delle iniziative in calendario nel pieno rispetto della salute pubblica».

Una stretta è stata prevista anche per questo riguarda la vendita di bevande contenute in contenitori di vetro e alluminio. Dalle 14 del 30 agosto alla mezzanotte del 31, infatti secondo quanto previsto da una seconda ordinanza firmata dal dirigente Simone Ciattaglia, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o di alluminio per gli esercizi commerciali che hanno normalmente la possibilità di farlo ed è vietata anche la detenzione di bevande contenute in contenitori di vetro o alluminio a tutti coloro che parteciperanno alla fiera e agli eventi organizzati per la festa.

Comincia, infatti, anche a prendere forma i calendario degli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco di Macerata che, da sabato a martedì, proporrà il tradizionale stand per degustare i prodotti a base di papera. Lo stand sarà aperto tutte le sere per la cena e il 31 agosto anche a pranzo. Nella vicina galleria degli Antichi Forni, invece, dal 26 al 31 agosto si potrà ammirare la mostra di pittura “Triennale del colore”. Sabato sera, alle 21 nel palco allestito in piazza della Libertà, spazio alla “Corrida” con 18 dilettanti allo sbaraglio che si sottoporranno al giudizio del pubblico che, tra applausi e fischi, sceglierà il suo preferito.

Domenica, alle 21.30, spazio alla bellezza con la sfilata “moda sotto le stelle”, mentre lunedì si ride con la commedia dialettale proposta dalla compagnia “Nuova” di Belmonte Piceno e poi spazio alla musica con il concerto di Aurora Kuda e il dj-set di DjNooz. Martedì 31 agosto, giornata dalle festa del patrono, alle 20.45 dopo il saluto dell’amministrazione, il sindaco Parcaroli riceverà un attestato da parte dell’Associazione nazionale camperisti, seguirà la presentazione delle due squadre di volley, la Cbf Balducci e la Med Store. A chiudere la serata la musica dei Route 77.