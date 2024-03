Festa della donna, a Macerata e Civitanova due stand della polizia

MACERATA – Due stand con personale della polizia per sensibilizzare alla prevenzione e al contrasto della violenza sulla donna. È quanto organizzato dalla Polizia di Stato di Macerata per domani 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna.

All’iniziativa, che rientra nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione “Questo non è amore”, partecipa anche personale del centro antiviolenza che sarà presente insieme agli agenti per ascoltare e fornire indicazioni utili.

I due stand saranno allestiti domani pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19 al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa a Macerata e al Cuore Adriatico di Civitanova, con personale di polizia specializzato che saprà ascoltare e consigliare anche al fine di riconoscere i primi segnali della violenza domestica.

Va ricordato che proprio a Civitanova a novembre dello scorso anno è stata inaugurata la sala protetta all’interno del commissariato, un luogo di protezione per le fasce deboli dedicato all’ascolto delle vittime di violenza.