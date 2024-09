Ferrovie Marche, riaperta la linea Civitanova-Macerata-Albacina

Riattivata, domenica 8 settembre, la circolazione ferroviaria sulla linea Civitanova – Macerata – Albacina, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha portato a termine lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico iniziati lo scorso 10 giugno. «Gli interventi puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale della linea, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio», spiega Gruppo Fs.

Gli interventi, effettuati nel periodo estivo in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea, hanno visto impegnate sui cantieri circa 150 persone, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici. L’investimento di RFI è di oltre 170 milioni di euro.

Le principali attività

Tra i lavori quello per l’avanzamento degli interventi di elettrificazione delle tratte Civitanova – Macerata e Macerata – Albacina, non realizzabili con la tratta in esercizio e da completarsi per fasi successive in assenza di circolazione, e per l’introduzione dell’Ertms, (European Rail Transport Management System) il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità. Il sistema Ertms garantisce una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio

Inoltre, l’avvio degli interventi per realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale della stazione di Macerata finalizzato a velocizzare gli itinerari di ingresso e di uscita dei treni, attraverso il rinnovo di circa 1 km di binari e di 9 scambi e il contestuale allargamento del secondo marciapiede (a servizio dei binari 2 e 3). Proseguiranno ora durante le ore notturne – nelle fasce orarie che non vedono la circolazione dei treni – gli interventi per la realizzazione della nuova pensilina a servizio dei binari 2 e 3, per l’innalzamento a 55 cm del primo marciapiede, per la realizzazione di una seconda rampa di accesso al sottopasso a servizio dei binari e alcuni interventi sugli ascensori. Entro il 2025 la conclusione di questa ulteriore fase di interventi. Previsto anche l’ampliamento del sottovia carrabile di viale Marche nella stazione di Macerata, con benefici sulla viabilità cittadina