Ferragosto sorvegliato speciale: scattano le ordinanze sulla costa Maceratese

A Porto Recanati no a grandi concerti; a Civitanova vietata la vendita di superalcolici mentre a Porto Potenza interdetto l'accesso alle spiagge libere e in concessione

Ferragosto sorvegliato speciale anche nel Maceratese. I sindaci delle città costiere hanno già preso carta e penna ed emanato le rispettive ordinanze e circolari per far sì che il fine settimana più atteso dell’anno possa trascorrere in sicurezza e tranquillità. Oltre ovviamente alla questione relativa alla movida, quest’anno si aggiunge la situazione relativa alle norme anti-contagio che, soprattutto in questo periodo di aumento dei contagi anche nella nostra Regione, meritano una ferrea attenzione.

Flavio Ferdani, prefetto di Macerata

Il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani richiamando le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese sull’importanza del rispetto delle regole sul distanziamento sociale, sull’uso della mascherina e sul lavaggio ripetuto delle mani, ha voluto rivolgere un messaggio di vivo apprezzamento e ringraziamento al personale delle Forze di Polizia e della Polizia Locale che con grande professionalità, dedizione e incondizionato impegno, ha operato e opererà affinché il Ferragosto si svolga nella maniera più serena possibile. Il Prefetto ha rinvolto infine un accorato invito in particolare ai più giovani che vogliono divertirsi e trascorrere magari un periodo di vacanza anche fuori Macerata e fuori Italia. Al momento del rientro occorre la massima attenzione e il rispetto dei protocolli sanitari previsti per i paesi che sono stati visitati per evitare eventuali trasmissioni di contagi a coetanei e ai famigliari. La massima attenzione è necessaria anche da parte delle persone che frequentano il nostro litorale e i nostri stabilimenti balneari: anche in questo caso il Prefetto ha rinnovato l’invito a fare attenzione al rispetto dei protocolli sanitari e del distanziamento sociale; un piccolo impegno individuale a garanzia della salute di tutti.

Roberto Mozzicafreddo, sindaco di Porto Recanati

Dopo che sono stati annullati i fuochi d’artificio a Civitanova e Porto Recanati, i due sindaci delle città costiere hanno deciso anche di aumentare maggiormente i controlli. A Porto Recanati, il sindaco Roberto Mozzicafreddo, ha inviato una circolare a tutte le attività commerciali chiedendo anche ai titolari, ai dipendenti, agli stessi clienti e ai turisti, di rispettare le norme anti-Covid. In accordo con i locali inoltre, nella città rivierasca non ci saranno grandi concerti – che normalmente attirano tante persone e possono dare vita ad assembramenti – ma solo musica di intrattenimento prevista secondo le licenze dei ristoratori. Il sindaco, in sinergia con la Polizia locale, ha anche dato il via a una serie di controlli mirati per osservare il rispetto delle norme anti-Covid nei locali pubblici.

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica

A Civitanova invece, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha deciso di vietare la vendita di bevande contenute in bottiglie, lattine e vetro e dei superalcolici che abbiano una gradazione superiore ai 21 gradi. L’ordinanza riguarda tutte le attività commerciali, artigianali e agli esercizi commerciali e sarà in vigore dalle 22 di questa sera (14 agosto) fino alle 6 dei 15 agosto. I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.

Il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini

Divieto di accesso alle spiagge invece a Porto Potenza Picena nelle ore notturne. «È consuetudine, per molti, festeggiare il Ferragosto sulle spiagge specie nelle ore serali e notturne – ha spiegato il sindaco Noemi Tartabini -. Quest’anno, nell’ottica di prevenzione, gestione e controllo dell’emergenza epidemiologica Covid-19, abbiamo predisposto un’ordinanza che vieta l’accesso alle spiagge del litorale (libere e in concessione) dalle ore 23 alle ore 5:30 della notte tra il 14 e 15 agosto e dalle ore 23 alle 5:30 della notte tra il 15 e il 16 agosto. I dati di questi giorni non lasciano spazio all’ottimismo. Salgono i casi di contagio e scende l’età dei contagiati. Per questo, vorrei appellarmi al senso di responsabilità di tutti, sensibilizzando a seguire, in ogni occasione della vita quotidiana, le regole precauzionali per contenere la diffusione del Covid-19, invitando a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e a usare la mascherina, così come previsto dalle vigenti norme regionali e nazionali».