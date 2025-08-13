Ferragosto nell’entroterra maceratese: ristoratori e albergatori pronti per il sold out

MACERATA – Agosto dà ottime speranze in merito alle presenze nell’entroterra in provincia di Macerata nei ristoranti ed alberghi, il bilancio del turismo pre-Ferragosto è sicuramente positivo. Tra le incognite le condizioni meteo, che però non scoraggiano. Da evidenziare che c’è già chi ha prenotato per non rischiare di rimanere a bocca asciutta, e chi invece, dettato dallo spirito avventuriero, cercherà posto all’ultimo minuto.

Lara Gaggini, titolare di Serre Alte Landscape Luxury Rooms, situato in vocabolo Serre Alte di Matelica, ha sottolineato come il turismo sia oggetto di modifica: «Da maggio fino ad ottobre abbiamo sempre ospitato una metà tra turisti italiani e stranieri. In questo 2025 abbiamo registrato una presenza minore di italiani, forse la famosa crisi si fa realmente sentire. Fino allo scorso anno magari non era visibile, quest’anno un pochino si sente. Comunque noi abbiamo lavorato abbastanza bene. Ad ottobre abbiamo ancora qualche turista straniero che resterà per cinque-sei giorni. La nostra struttura è abbastanza piccola, abbiamo quattro camere, per i giorni di Ferragosto siamo al completo, c’è giusto qualche camera libera un po’ prima e qualcuna un po’ dopo il 17». Marilena Gagliardi, proprietaria di Villa Collepere Country House di Matelica, ha confermato il tutto esaurito: «Il nostro periodo di Ferragosto è al completo come prenotazioni. Noi facciamo servizio di ospitalità come pernottamento e prima colazione. Di conseguenza siamo sempre nella stessa linea di condotta per tutto il periodo della stagione estiva, Ferragosto compreso».

Alessandra Falchetti, titolare della Fenice Bistrot di Pioraco, ha messo in luce il turismo ‘mordi e fuggi’: «Sappiamo che qui a Ferragosto ci sono sempre tanti turisti, solo che a volte ci porta anche molto caos. Da qualche anno ci organizziamo con un sistema di prenotazioni per cercare di accogliere più persone possibili, ma senza andare in difficoltà. Negli anni passati ho tentato di accontentare la richiesta delle persone che supera sempre la nostra offerta. Vediamo se anche quest’anno saremo bravi, ma devo in ogni caso fare un lavoro controllato, cioè mettere un numero chiuso, e poi magari mettermi in gioco se mi chiedono qualcosa di più, puntando a fare tutto il possibile. Uno dei servizi maggiormente richiesti è l’utilizzo del bagno, questo mi crea veramente molto disagio perché a volte, a Ferragosto, sono stata costretta a chiudere per la sera, perché erano saltate le fogne. Speriamo che quest’anno visto che sono stati effettuati dei lavori vada tutto per il meglio». Daniele Agrioli, proprietario della Trattoria Laila, figlio di Laila Svampa, la padrona di casa scomparsa nel marzo del 2025 a Pioraco ha evidenziato: «Questo è il primo Ferragosto senza la figura di riferimento, la titolare Laila, che da 38 anni si dedicava alla ristorazione. Siamo al completo già da qualche mese grazie ai nostri fedeli clienti. Anche questa stagione turistica devo dire che sta andando molto bene».

Giusy Mazzalupi è la titolare dell’Agriturismo Tenuta San Leonardo – Villa Dubios, il quale si trova in località La Castagna di Fiuminata, ecco le sue parole: «Tenuta San Leonardo e il suo piccolo agriturismo si sta preparando per il Ferragosto ideando un menù per gli ospiti. Come sempre sarà un menù che non contempla la carne essendo un agriturismo vegetariano. Ci sarà un ricco antipasto con crescia, pane fatto in casa, pecorini freschi e stagionati con le nostre composte bio, cipolle e peperoni, come primo una lasagna ricca di verdure, un tortino di pasta fillo con formaggio vegetale agli anacardi e mirtilli, verdure fritte e verdure gratinate e cheesecake ai frutti di bosco, il tutto accompagnato da vini di ottima qualità tra cui Verdicchio di Matelica della cantina Belisario, una scelta fatta sin dall’inizio di cui siamo molto soddisfatti. Abbiamo posti limitati quindi non abbiamo alcuna aspettativa sul numero delle persone, considerando che i nostri clienti in genere prenotano con largo anticipo e con la consapevolezza di quello che trovano, un luogo lontano da rumori, semplice e autentico. Del resto Fiuminata è questo, un paese piuttosto periferico, ma con una grande ricchezza, un ambiente naturale strepitoso dove si può ritrovare pace, serenità e vivere delle esperienze sensoriali significative. Da noi in questo periodo stanno rifiorendo tutte le rose inglesi che coltiviamo, un vero piacere per i nostri sensi!».