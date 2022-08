Ferragosto a Civitanova, tra fuochi e la tradizione di San Marone: ecco gli appuntamenti

CIVITANOVA MARCHE- È un cartellone ricco di iniziative quello del ferragosto civitanovese, tre le cui novità spicca il ritorno dei fuochi pirotecnici che mancavano da ormai tre anni a causa della pandemia. L’appuntamento è da sempre uno degli eventi più attesi dell’estate cittadina e prenderà il via come consuetudine dalla mezzanotte di domenica, 14 agosto, nell’area portuale.

I fuochi

I fuochi, come in ogni edizione, partiranno dal molo sud con il fascino del loro riflesso in acqua e i tanti curiosi che li osserveranno dalla spiaggia dei due lungomari. Tuttavia lo spettacolo si potrà osservare anche dall’interno del porto, dove è stata predisposta un’area per il pubblico che sarà aperta dalle 23.

Il programma delle prime manifestazioni civili in onore di San Marone prevede la Sagra del Pesce, da lunedì 15 a mercoledì 17 agosto, con apertura stand alle ore 19.30. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Civitanova Marche. La stessa associazione darà il via, per martedì 16 agosto, al ‘Mercato del Santo’.

La festa del Patrono continua in città alta dove sono previsti tre concerti: mercoledì 17 agosto si esibiranno gli Spaghetti a Detroit, giovedì 18 agosto saranno attesi i Dik Dik e venerdì 19 agosto i Vili Maschi – Tributo a Rino Gaetano. Nel frattempo, nel piazzale della tramvia, andrà in scena la ‘cozzata De Santo Maro’ della Pro Loco di Civitanova Alta.

La processione a mare

“Santo marò”, però, si celebra soprattutto con la religione: quindi, martedì, 16 agosto, molti civitanovesi saliranno a bordo dei motopescherecci in occasione della ‘processione a mare’: alle 17 ci si incontrerà nella chiesa di Cristo Re per la Santa Messa officiata dal Vicario Pastorale Don Giordano Trapasso, al termine della quale partirà la processione a terra. Dalla chiesa, il corteo si dirigerà in viale Matteotti, in via Trento e raggiungerà l’area portuale, dove avverrà l’imbarco. Le imbarcazioni che parteciperanno alla processione a mare sono: Braveheart (trasporterà le Reliquie del Santo); Fratelli Medori; Il Greco; Minello Padre; Nonno Vincenzo; Maria Madre; Provveditore; Audace; Avventuriero; Nonno Lisà; Azzurra I; Gladiatore I. La sfilata culminerà con la deposizione di una corona e con la benedizione del mare, per poi far rientro in porto. Si procederà quindi al ritorno al Santuario di San Marone.