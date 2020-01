Fermo, sei persone nei guai per spaccio. Tra loro anche un minorenne

Il giovane è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana in località Lido Tre Archi, nel corso di un controllo notturno. Le attività di prevenzione sono state eseguite dai carabinieri del Norm e dai militari della stazione di Porto Sant'Elpidio

FERMO – Sono cinque le persone denunciate dai carabinieri del Norm (Nucleo operativo radiomobile) e della stazione di Porto Sant’Elpidio nelle ultime 48 ore per lo spaccio di stupefacenti. Tra le persone finite nel mirino dei militari anche un minorenne segnalato poi al Tribunale di Ancona. È stato trovato in possesso di un grammo di marijuana in località Lido Tre Archi, nel corso di un controllo notturno.



Nel dettaglio – A finire nei guai due uomini abitanti a Lido Tre Archi, italiani. Un 53enne già noto alle forze dell’ordine e trovato in possesso di 9 dosi di cocaina (per un peso totale di 2, 4 grammi). Inoltre, eroina e 210 euro forse provento dell’attività illecita. La droga destinata ai ragazzi del posto.



I carabinieri di porto Sant’Elpidio nel corso di un posto di controllo sulla strada statale 16 hanno segnalato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati dopo un inseguimento con l’auto in quanto la vettura non si è fermata all’Alt dei militari. Trovata hascisc per 109 grammi.