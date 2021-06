Santa Vittoria in Matenano, a fuoco struttura in legno comunale

FERMO – Questa notte, 2 giugno, alle ore 5.10 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Fermo sono intervenuti per incendio struttura in legno presso il Comune di Santa Vittoria in Matenano, in via Beniamino Gigli. Il fabbricato un tempo ad uso della piscina comunale, attualmente dismesso, ha riportato gravi danni alle strutture stesse crollate poi sotto l’azione del fuoco.

Sul posto sono intervenute tre squadre delle Fiamme Rosse del Comando di Fermo, il funzionario Vvf, i Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio ed il sindaco.