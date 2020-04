Fermo, a lavoro per il rilancio del turismo e della ristorazione: le proposte del sindaco Calcinaro

Il primo cittadino illustra le strategie per le nuove sfide che il settore dovrà affrontare in vista della Fase 2. «Già presa la decisione dell'azzeramento della tassa di soggiorno, stiamo studiando altre misure»

FERMO – Abolire la tassa di soggiorno, ampliare le occupazioni del suolo pubblico ed estendere temporalmente le concessioni balneari sulle spiagge libere. È la ricetta per il rilancio del settore del turismo e della ristorazione del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro.

«Oggi in Giunta abbiamo preso la decisione dell’azzeramento della tassa di soggiorno per l’anno 2020 e stiamo nel frattempo studiando le modalità per portare avanti le altre due proposte – ha spiegato il primo cittadino -. Un settore, quello turistico e della ristorazione, duramente colpito da questa emergenza sanitaria e che, al contempo, dà lavoro a moltissimi nostri concittadini. Queste prime tre idee sono delle direttrici su cui lavorare ma non saranno le uniche misure, in attesa di conoscere il sostegno dello Stato per i comuni italiani».

«La seconda proposta è quella di ampliare a costo zero, e anche in deroga, le occupazioni del suolo pubblico per permettere il maggiore distanziamento sociale possibile per quei bar, ristoranti, pizzerie che si troveranno a dover cambiare l’attuale organizzazione – ha continuato Calcinaro -. Nel rispetto del Codice della strada e, dove non ci saranno altri impedimenti, si potrà procedere con l’ampliamento».

Terzo punto «l’estensione temporanea delle concessioni balneari da richiedere al Demanio, sempre con la salvaguardia delle nostre ampie e splendide spiagge – ha spiegato il sindaco -. Parliamo di un piccolo aumento in una grande difficoltà che però può portare un aiuto allo stabilimento balneare come mettere una fila in più di ombrelloni ad esempio. Si tratta di un progetto che, sempre in concerto con il Demanio, è già previsto ma che ha delle tempistiche ridotte; noi cercheremo di far sì che l’estensione temporanea possa durare per più mesi, considerando anche che nella parte nord del litorale fermano, con le nuove scogliere, si stanno creando anche nuove spiagge libere che prima non c’erano».

«A queste idee si affianca anche il grande lavoro dei Servizi sociali che, in queste settimane, stanno distribuendo ed erogando circa mezzo milione di sostegni economici a una platea, purtroppo, molto ampia» ha concluso il sindaco.