Macerata, fattorie didattiche e itinerari del gusto per festeggiare il primo anno di Campagna amica

Sabato e domenica festa al mercato che la Coldiretti ha aperto in via Morbiducci. Prevista anche la benedizione degli animali e dei trattori

MACERATA – Due giorni di festa per celebrare il primo compleanno di “Campagna amica”, il mercato dei produttori che la Coldiretti ha aperto in via Morbiducci, a Macerata. Degustazioni, itinerari del gusto, fattorie didattiche e musica animeranno il fine settimana, nell’ambito anche degli appuntamenti previsti all’interno di Tipicità Evo.

Si parte da sabato (20 novembre), alle 17.30, con una degustazione guidata di olio extravergine di oliva monovarietale biologico dell’azienda agricola Pucciarelli, ottenuto da olive Coroncina. Demetrio Ruffini dell’Aprol Marche accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell’olio ottenuto da queste olive annoverate tra i Sigilli, il riconoscimento che “Campagna amica” ha attribuito a tutti quei presidi di biodiversità che, salvati dai contadini custodi, contribuiscono alla ricchezza dell’agroalimentare italiano. Alle 18.30 spazio, invece, al vino biologico con una degustazione di etichette del maceratese dalla Quercia Scarlatta di Monte San Giusto.

Domenica, invece, sarà celebrata anche la “Giornata del Ringraziamento”, un’iniziativa che Coldiretti organizza tutti gli anni e che trae origine della tradizione contadina di rendere grazie a Dio per i risultati dell’annata agraria passata e, allo stesso tempo, chiedere benevolenza per quella a venire. Al termine della messa, che sarà celebrata alle 10 alla chiesa dell’Immacolata, saranno benedetti i trattori (raduno dalle 9 in corso Cavour) e gli animali delle fattorie didattiche allestite nella terrazza del mercato coperto. Per l’occasione, il mercato resterà aperto dalle 8 alle 13.30. Nel corso della mattinata, animata da canti e balli tradizionali maceratesi con il gruppo folk “Li Pistacoppi”. Saranno inoltre svelate le nuove vetrine del mercato, per cui sono state scelte le foto vincitrici del contest organizzato da “Campagna amica” che ha visto cimentarsi tanti appassionati con immagini a tema agricolo di lavoro, paesaggi e natura.