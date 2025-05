Fantastic Line, l’epoca d’oro del bodybuilding rivive grazie a Panatta: boom al Rimini Wellness

Tra le novità che Panatta sta presentando in questi giorni in anteprima mondiale a Rimini Wellness c'è anche la Fantastic Line, una rivisitazione in chiave moderna di macchinari dal design old school

RIMINI – Il fascino delle linee anni ’80 ma con biomeccanica avanzata sta facendo impazzire clienti business, sportivi e appassionati anche giovanissimi che si stanno affacciano in questi giorni allo stand Panatta al Rimini Wellness. È l’iconica Fantastic Line a marchio Panatta, azienda leader mondiale nella produzione di macchinari per il bodybuilding e il fitness. Oggi come allora, un successo incredibile. «Nel 1984 ho creato la linea Fantastic – racconta Rudy Panatta, presidente e fondatore del gruppo – Fu subito un successo internazionale. Design, robustezza e funzionalità raccolsero subito il favore dei clienti da tutte le parti del mondo. Oggi, 40 anni dopo, ho pensato che fosse ora di ricreare tale linea con il design che la identifica immediatamente, con la biomeccanica aggiornata a oggi, con dei materiali che ovviamente sono migliori di quelli di 40 anni fa ma, soprattutto, con quella passione che allora, come ora, è sempre la molla trainante della Panatta Sport».

Ambassador Panatta

In questi giorni gli stand Panatta sono presi d’assalto. C’è chi si allena sotto gli occhi attenti e i preziosi consigli del leggendario Hany Rambod, trainer capace di far raggiungere ai suoi atleti ben 25 Mr. Olympia. Anche incontrare un personaggio così iconico del mondo del bodybuilding è possibile. Il macchinario di Rambod? La Super Horizontal Multi Press, che riproduce l’esercizio di distensione delle braccia su panca orizzontale con bilanciere, utilizzata per allenare l’intera catena muscolare formata da pettorali, tricipiti e deltoidi anteriori. Proprio Rambod, domani, sabato 31 maggio, dalle 11 alle 13, sarà disponibile per l’atteso Shape Check durante il quale atleti pro, amateur potranno ricevere consigli sul posing e sulla propria forma fisica. Più tardi, dalle 15 alle 17, parteciperà a Legends never die, l’esclusivo talk che lo metterà insieme sullo stesso palco insieme a sportivi del calibro di Ronnie Coleman, Phil Heath, e Lee Haney. Un totale di 23 Mr Olympia, tutti ambassador di Panatta, fianco a fianco nell’evento presentato da Bob Cicherillo (20 volte presentatore di Mr Olympia), per condividere con il pubblico esperienze, visioni, passioni e consigli sui metodi di allenamento.

Ancora. Nell’Area Meet&Greet gli appassionati potranno incontrare Ronnie Coleman per una foto e un autografo dalle 9.30 alle 13 mentre per andare a conoscere Phil Heath ci si dovrà affacciare dalle 17.30 alle 19. Neckzilla sarà invece alla Muscle Gym dalle 15 alle 17 a testare la sua attrezzatura preferita, ovvero la “Super Leg Press da 45 gradi”, ideale per l’allenamento completo di tutta la muscolatura delle cosce, dei glutei e dei quadricipiti. Ma Panatta alla Fiera di Rimini è anche Panatta Rimini Contest, il concorso amateur con un montepremi da 40mila euro, il più alto al mondo in una competizione non professionistica.