La Falc di Civitanova Marche festeggia i 50 anni e apre a Milano, New York e Parigi

Con i suoi marchi di scarpe Naturino e Falcotto per i bambini, e W6YZ, Voile Blanche, Flower Mountain e Candice Cooper per gli adulti, la Falc di Civitanova Marche (Macerata) festeggia il traguardo dei 50 anni di attività. Lo ha fatto con un grande evento durante la Fashion Week di Milano, occasione per aprire le porte del nuovo showroom milanese in via Privata Rezia 8, a due passi da Porta Romana.

Il nuovo open space, un progetto espositivo di 400 mq allestito per l’occasione, ha ospitato all’evento inaugurale influencer e stampa, addetti e professionisti del settore, clienti e agenti che, accompagnati dal dj set di Vittoria Hyde e Chicco Giuliani, hanno brindato con i vini della Cantina Fontezoppa di Civitanova Marche.

Victoria Hyde e Chicco Giuliani all’inaugurazione dello showroom Falc a Milano

Durante la settimana della moda, sono state svelate alcune novità dei marchi dell’azienda tra i principali player del settore calzaturiero. A partire dal brand di city sneaker uomo e donna Voile Blanche, che a 20 anni dal suo debutto (è nato nel 2004) si è messo in gioco con le sue prime scarpe con il tacco. «Volevamo arrivare a cinquant’anni con un progetto che parlasse di futuro: una scarpa con il tacco che è completamente diversa da una sneaker tipicamente Voile Blanche. Una scarpa molto femminile, confortevole e con una sua personalità, ma anche un segnale del mondo che cambia, rimanendo fedele al dna del marchio», ha commentato Salina Ferretti, CEO di Falc.

Le calzature di Voile Blanche

Fondato nel 1974, il Gruppo Falc si è velocemente imposto nel mercato grazie al proprio know-how produttivo e alla sua forte visione innovativa. Nel 2023 ha chiuso il fatturato a 92 milioni di euro, con una quota di export del 60%. Il canale online incide per circa il 10% sul totale del fatturato, la produzione annuale è di 2 milioni di paia di calzature, tre gli stabilimenti produttivi situati in Italia, Serbia e Cina, più di 3.000 clienti in tutto il mondo e oltre 200 dipendenti in Italia. I principali mercati del Gruppo includono in particolare Germania, Francia, Belgio, Olanda, Russia, Corea, Cina e USA, con filiali commerciali attive negli Stati Uniti e in Cina.

Tra i prossimi progetti, dopo gli opening a Milano e New York, il gruppo inaugurerà un nuovo showroom nel cuore di Parigi.