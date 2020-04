“Fai tornare i sorrisi a Macerata”: acquistare oggi per andare in vacanza domani

MACERATA – Unione e rete tra le realtà di Macerata per affrontare con positività il periodo di emergenza sanitaria in vista della riapertura. Spritz&Chips, l’Osteria Agnese e l’Hotel Lauri hanno dato vita a una campagna crowdfunding, “Fai tornare i sorrisi a Macerata”, per cercare di superare questo momento di crisi generale.

Acquistare oggi per poter godere del “pacchetto” domani, è la formula ideata e messa in atto da un cockatil bar, un ristorante e un albergo grazie alla piattaforma Eppela: una speciale offerta per un breve soggiorno a Macerata e una visita in città.

«Da molto tempo seguiamo il mondo del crowdfunding e quando è stata annunciata la chiusura della ristorazione abbiamo visto che molti ristoranti stellati avevano inventato i “risto bond”, pacchetti particolari con i quali era possibile prenotare una cena da poter consumare, poi, in futuro. Un modo insomma per dare una mano a chi, nonostante la chiusura, continua a pagare bollette e affitti – racconta Francesco Cacopardo, titolare dello Spritiz&Chips insieme a Fabio Renzetti -. Fin da subito il nostro locale ha voluto rappresentare un happy hour in tutti i sensi e il nostro slogan è sempre stato uno: “In alto i sorrisi”. Abbiamo poi modificato il motto originale con “Fai tornare i sorrisi” ed è nata l’idea».

Fai tornare i sorrisi a Macerata

«Molti nostri conoscenti infatti vivono fuori e giustamente non arrivano da Bologna a Macerata per un solo aperitivo – ha spiegato Cacopardo -. Quindi ci è venuta l’idea di abbinare allo spritz anche una cena e un pernottamento in città per permettere alle persone di rimanere qui almeno per una giornata e visitare il capoluogo. Facendo rete abbiamo voluto lanciare un messaggio di solidarietà urlando a gran voce ai nostri clienti che prima o poi ripartiremo e che non vediamo l’ora».

«Fabio e Francesco mi hanno subito coinvolto e ho aderito all’ottima iniziativa – racconta Mattia Baldoni, titolare del’Osteria Agnese -. Noi proporremo un menù della cucina tradizionale che comprende antipasto, primo, secondo, contorno e dolce».

E infine il pernottamento di una notte. «Una bellissima idea che abbiamo subito accolto e che permette alle realtà del territorio di fare rete per il bene comune della città; il desiderio ovviamente è quello di ripartire il prima possibile» ha aggiunto Arianna Scheggia dell’Hotel Lauri.

È possibile accedere alla campagna da questo indirizzo: https://www.eppela.com/it/projects/27680-fai-tornare-i-sorrisi