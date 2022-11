L’ex ministro Martelli in città per incontrare i referenti della lista “Uniti per Civitanova”

L’ex ministro Claudio Martelli in città per incontrare i referenti della lista ‘Uniti per Civitanova’, Francesco Mantella, Francesco Frattaruolo e Ivo Costamagna

CIVITANOVA MARCHE- L’ex ministro Claudio Martelli in città per incontrare i referenti della lista ‘Uniti per Civitanova’. L’appuntamento si è tenuto ieri, sabato 19, nella sala riunioni di un hotel cittadino. «Sono state gettate le basi per un rapporto che proseguirà non solo a livello politico ma anche sociale e culturale coinvolgendo tanti estimatori civitanovesi di Claudio Martelli che oggi, per ragioni di tempo, non potevano essere invitati», spiegano il coordinatore della civica Francesco Mantella, con Francesco Frattaruolo e Ivo Costamagna. In particolare, quest’ultimo, ex sindaco socialista, conosce bene Martelli in virtù della medesima fede politica.

Il politico lombardo, il giorno precedente l’incontro, era stato ospite del Tribunale di Macerata per presentare il libro ‘Vita e persecuzione di Giovanni Falcone’. «Si è messo a disposizione per organizzare incontri ed eventi a Civitanova – chiariscono Mantella, Costamagna e Frattaruolo – . Claudio Martelli è stato più volte negli anni ospite nella nostra città ed è stato eletto al Parlamento europeo nella circoscrizione di cui fa parte anche Civitanova Marche – proseguono – .In quella occasione raccolse un consenso molto elevato di preferenze personali espresse dagli elettori civitanovesi».

Martelli è stato Ministro della Giustizia nel biennio 1991-1993 con i Governi Andreotti e Amato. Attualmente è direttore della testata socialista ‘L’Avanti’, ed è sposato con la deputata dem Lia Quartapelle.