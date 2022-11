Eventi e tanta solidarietà: è grande il cuore della Pro Loco di Civitanova

CIVITANOVA – Eventi e promozione turistica, ma anche tanta tanta solidarietà. Con questo spirito è nata e lavora la Pro Loco di Civitanova, costituita lo scorso gennaio 2020 e presieduta da Mariarosa Berdini. Da quando è sorta, la Pro Loco di Civitanova si occupa di tante cose, ma come si diceva la stella polare del suo operato è la solidarietà. E la vicinanza alle famiglie civitanovesi in difficoltà che, in questo periodo, purtroppo, sono sempre di più.

Mariarosa Berdini, presidente della Pro Loco di Civitanova

Il prossimo evento in programma è “La Castagnata della solidarietà”, che avrà luogo domenica 20 novembre, a partire dalle ore 15, in piazza XX settembre, organizzato appunto dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. «L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le associazioni di volontariato con le quali abbiamo collaborato e collaboriamo – ha spiegato il presidente Mariarosa Berdini –. Tra il Covid e l’emergenza alluvione è nata questa collaborazione con le tante associazioni che operano a Civitanova, da qui l’idea di coinvolgerle tutte. Il ricavato della pesca di beneficenza andrà alla Caritas. Ci sarà anche la sfilata canina organizzata dall’associazione Uniti per la Coda. Sono dell’idea che insieme possiamo fare tanto. La mia famiglia ha sempre lavorato tanto nel volontariato e la Pro Loco è nata proprio per raccogliere tutte le associazioni in un’unica realtà. Non solo feste ed eventi, ma solidarietà. Ora ci stiamo muovendo per preparare qualcosa dedicato ai bambini sotto il periodo delle festività natalizie. Il Natale è per loro, per i più piccoli. Intanto sto lavorando a un progetto per coinvolgere i giovani».

Durante le emergenze, è stato intenso il lavoro di Mariarosa Berdini. «Per gli alluvionati di Senigallia abbiamo organizzato una raccolta. Prima una raccolta di materiale per pulire le case dal fango, poi ci siamo organizzati per aiutare i bambini di una scuola alluvionata, che avevano perso i loro zaini e il loro materiale scolastico. Anche durante il periodo del Covid abbiamo cercato di fare la nostra parte. Ringrazio, tra i tanti, la farmacia Quattro Marine, che spesso fa da punto di appoggio per chi vuole donare. Ci stiamo muovendo anche per aiutare le famiglie civitanovesi in difficoltà» ha concluso Mariarosa Berdini.

La Pro Loco fa parte della Dmo, organismo che riunisce tante categorie, dai balneari ai ristoratori, ma anche commercianti e albergatori.