Evade dai domiciliari a Morrovalle, i carabinieri lo trovano davanti a un bar a Monte San Giusto: arrestato

MORROVALLE – Segnalano una lite tra ubriachi fuori da un bar, arrivano i carabinieri e trovano un 25enne che era evaso dai domiciliari: arrestato. È accaduto nella notte tra ieri (lunedì 29) e oggi a Monte San Giusto. Passata la mezzanotte, al 112 era arrivata una richiesta di intervento da parte di un uomo che aveva segnalato una lite in corso tra avventori di un bar che urlavano ed erano ubriachi. Sul posto è sopraggiunta una pattuglia della Stazione di Pollenza raggiunta subito dopo dai colleghi della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Macerata. All’arrivo dei militari, i giovani erano all’esterno del locale e parlavano tra loro, sono quindi stati identificati ed è stato in quel momento che i carabinieri hanno accertato che uno di loro, un 25enne italiano di seconda generazione, era evaso dai domiciliari.

La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, infatti, a maggio dello scorso anno lo aveva scarcerato e il giovane aveva potuto usufruire della misura alternativa degli arresti domiciliari per scontare un residuo di pena per reati commessi quando era minorenne. Da quella casa, dunque, non si sarebbe dovuto muovere se non autorizzato, ma ieri sera è uscito senza chiedere niente a nessuno e ha raggiunto Monte San Giusto. Questa mattina il giovane è stato condotto in Tribunale a Macerata per la direttissima, il giudice Daniela Bellesi ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza al prossimo 14 giugno. Sulla misura da applicare il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto gli arresti domiciliari ma il giudice ha disposto l’obbligo di firma.