Espulso nel 2014, era a casa di un amico: arrestato un albanese

POTENZA PICENA – Controlli da parte dei carabinieri, arrestato un albanese. Era a casa di un suo connazionale quando i militari dell’Arma lo hanno trovato. Su di lui pendeva un decreto di espulsione. Ieri i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno effettuato una serie di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, dei reati predatori, che destano maggior allarme sociale, e dei reati in materia di immigrazione clandestina.

I militari della Stazione di Porto Potenza Picena hanno tratto in arresto K. L., albanese di 34 anni, che si è illegittimamente trattenuto nel territorio nazionale nonostante la sussistenza di un decreto di espulsione emesso nel 2014 dalla Prefettura di Bari. Lo straniero non aveva mai ottemperato all’ordine impostogli dall’autorità: sarà condotto presso il Tribunale di Macerata per il giudizio direttissimo. L’uomo, come si diceva, è stato arrestato ieri in nel corso di un controllo operato dai carabinieri nell’abitazione di un suo connazionale, durante il quale è stata avviata la procedura di rimpatrio anche per un altro cittadino albanese, D.X., di anni 31, irregolare sul territorio nazionale.

Nella stessa mattinata, i militari della Compagnia di Civitanova hanno eseguito, con l’ausilio di unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro, controlli antidroga presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” e l’ITC “Corridoni” e controlli alla circolazione stradale nel centro cittadino. Si è trattato di attività disposte a scopo preventivo, per far fronte alla sempre più diffusa tendenza al consumo di sostanze stupefacenti.