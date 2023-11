L’incredibile esperienza di costruire un igloo e dormirci dentro: «Faremo come gli inuit sui Sibillini»

ANCONA – Costruire un igloo e trascorrere la notte al suo interno? Ora si può fare. È questa l’iniziativa del Parco nazionale dei monti Sibillini che vede protagonista la guida escursionista ambientale Giuseppe Fasulo. È lui a spiegarci i dettagli dell’iniziativa.

Tutto è nato nel 2002, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini nella zona di Castelluccio di Norcia. L’esperienza – evidenzia Fasulo – è rivolta a persone da 16 anni in poi e consiste nel dormire in rifugi sulla neve, ossia vengono costruiti dei mattoni di neve compatta con la sega da ghiaccio per formare poi un rifugio a forma di igloo con la stessa tecnica degli inuit (abitanti delle regioni costiere artiche e subartiche dell’America settentrionale e della punta nordorientale della Siberia)».

«L’esperienza di dormire in un rifugio di neve è originale ed unica, almeno a queste latitudini. La temperatura all’interno dell’igloo è di circa 5 gradi sopra lo zero, indipendentemente dalla temperatura esterna, in quanto i blocchi di neve compatta fanno da isolante, l’aria intrappolata nella neve dei blocchi fa da isolante».

Si dormirà con un sacco a pelo invernale. Il programma tipo? Eccolo qua: «Sabato (o 1° giorno), ore 9 incontro a Norcia. Alle 10 arrivo a Castelluccio di Norcia (dove parcheggeremo le autovetture), ore 10.30 escursione con racchette da neve e costruzione igloo e/o trune sulla neve. Alle 12:30 pausa pranzo outdoor e ore 19 cena con alimenti outdoor. Tre ore più tardi, alle 21, osservazione notturna del cielo e alle 22 pernottamento in igloo e/o trune».

La domenica (o comunque il 2° giorno), alle 08, sveglia e colazione, alle 9 partenza per escursione nella zona e alle 12.30 pausa pranzo outdoor. Si rientra a Castelluccio alle 16.30. Si consiglia il seguente abbigliamento: cappello invernale, pile (uno in più), guanti invernali, giacca a vento invernale, pantaloni invernali, canottiera tipo termica, calzamaglia termica, ricambio di intimo (ecc).

«Gli igloo saranno per 2 o 3 persone, quindi a seconda dei partecipanti faremo circa 3 o 4 igloo. Il numero dei partecipanti – rimarca la guida – è limitato a circa 8-9 al massimo». Due giornate sulla neve in cui, chi vorrà, sarà protagonista di un survival incredibile, con tanto di accensione del fuoco.

Per maggiori informazioni sull’equipaggiamento o per prenotare un posto, andare su Igloo Survival Experience sui Monti Sibillini | Freedome.