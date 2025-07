Protezione Civile, esercitazione regionale a Fiuminata con quasi 300 volontari

FIUMINATA- «L’esercitazione è andata davvero benissimo, devo dire che è una delle migliori tra quelle che vengono organizzate nella Regione Marche per l’Antincendio Boschivo (AIB)». A parlare è Pier Mario Sentini, il coordinatore della Protezione Civile di Fiuminata. Sono arrivati da tutte le Marche (domenica 29 giugno) a Fiuminata i volontari della Protezione Civile per la consueta esercitazione regionale in merito alla prevenzione ed alla lotta attiva degli incendi boschivi.

Quasi 300 i volontari presenti alla giornata (46 gruppi Nos abilitati allo spegnimento degli incendi boschivi, 27 i gruppi per l’avvistamento e 73 i mezzi), grande novità, l’apertura dell’esercitazione ai volontari che si occupano dell’avvistamento.

Un evento di grande valore sia da un punto di vista operativo che simbolico, perfettamente riuscito grazie all’impegno instancabile del coordinatore Pier Mario Sentini e di tutti i volontari della sezione di Fiuminata: «Ringrazio i volontari del gruppo comunale che si sono impegnati nell’organizzazione – ha aggiunto il coordinatore del gruppo di Fiuminata Sentini – e quelli venuti da tutta la regione, le autorità intervenute, il Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata che ha mandato 13 vigili, i Carabinieri Forestali di Fiuminata, i Carabinieri di Fiuminata e le altre figure che con il proprio supporto hanno contribuito alla buona riuscita dell’esercitazione».

Campo sportivo di Fiuminata (Foto: Comune di Fiuminata)

Il programma della giornata

Alle 9 in seguito alle iscrizioni, sono intervenute presso il campo sportivo di Fiuminata diverse autorità: il responsabile regionale del volontariato Mauro Perugini, il sindaco Vincenzo Felicioli, il dirigente regionale della Protezione Civile Stefano Stefoni, l’ispettore dei Vigili del Fuoco di Macerata Paolo Prato, l’addetto alle comunicazioni radio della Regione Carlo Alberto Neri e il coordinatore del gruppo di Fiuminata Pier Mario Sentini che ha fatto una panoramica della giornata.

Alle 9.30 i volontari sono stati divisi in diverse squadre, gli Aib con i Vigili del Fuoco, hanno ricevuto le spiegazioni sul comportamento da tenere quando vengono chiamati sugli incendi e sull’utilizzo del modulo per lo spegnimento. In seguito prova pratica di rifornimento di acqua dal canale a monte della ex fonderia dove erano state preparate diverse postazioni per prendere l’acqua. Nel contempo i volontari dell’avvistamento sono andati nella sede della Protezione Civile per eseguire la formazione sulle trasmissioni radio con Neri.

Alle 11.30 le squadre hanno iniziato la prova di spegnimento dell’incendio nella zona vicina al Ponte di Fiuminata. Verso l’ora di pranzo nel campo è atterrato l’elicottero, il pilota, una volta sceso, ha spiegato il comportamento che i volontari devono tenere mentre sono all’opera dei mezzi aerei, poi ha simulato due lanci d’acqua.

Alle 15 i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri Forestali, con le squadre Nos, a turno, hanno simulato un intervento. Una volta rientrati alla “base”, i volontari hanno assaggiato la famosa crescia fogliata, offerta dal Comitato di Pontile che ogni anno organizza la sagra ad essa dedicata.

Intorno alle 17, i gruppi rimasti, con due mezzi dei Vigili del Fuoco, sono partiti in colonna per il giro in fuoristrada, sono saliti dal Ponte di San Cassiano al colle, per poi scendere all’interno di San Cassiano.