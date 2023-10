Era ai domiciliari, esce di casa col padre: 22enne di Treia arrestato per evasione

Un 34enne di Morrovalle che era finito con l'auto contro un albero è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, aveva un tasso più di 5 volte superiore al consentito

MACERATA – Un 22enne arrestato per evasione, un 34enne e un 26enne denunciati in stato di libertà (il primo per aver guidato con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,63 grammi per litro e il secondo per aver violato il divieto di ritorno a Macerata) e due giovani segnalati alla Prefettura (un 16enne e un 25enne). È il bilancio dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Macerata.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Treia che alle 19.30 di giovedì scorso (19 ottobre) avevano raggiunto l’abitazione dove un 22enne era in regime di arresti domiciliari per un controllo. Arrivati sul posto però i militari avevano appreso dai famigliari del giovane che il 22enne si era allontanato a bordo dell’auto condotta da suo padre per una destinazione a loro ignota. La pattuglia aveva subito diramato le ricerche del mezzo e della persona evasa attraverso la centrale operativa e, visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza Ocr, aveva accertato che l’auto dapprima aveva imboccato la superstrada in direzione di Civitanova dove era arrivata e subito dopo aveva invertito la marcia per tornare indietro e dirigersi verso Treia. Quindi i militari si sono diretti nella zona prossima al luogo del domicilio del giovane e, dopo circa un’ora dall’allontanamento, a Treia nella zona di Santa Maria in Selva, hanno rintracciato e fermato il mezzo con a bordo padre e figlio. Il 22enne è stato arrestato e ieri ha patteggiato la pena di 8 mesi di reclusione ed è stato rimesso in libertà, ma è comunque tornato a casa in regime di domiciliari dove si trovava già per un altro procedimento penale.

I carabinieri della Stazione di Corridonia, invece, hanno denunciato ieri un 34enne di Morrovalle per guida in stato di ebbrezza alcolica. Alle ore 20 del 7 ottobre scorso, mentre era alla guida della propria auto a Monte San Giusto lungo la strada Provinciale 46, era uscito fuori strada schiantandosi contro un albero. Trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, è stato sottoposto ai prelievi ematici per l’accertamento del tasso alcolemico, risultando positivo con un tasso di 2,63 grammi per litro, oltre cinque volte il limite consentito. Anche un 26enne di Appignano è stato denunciato perché trovato il 17 ottobre scorso, alle ore 22.50 in piazza Nazario Sauro. Nei confronti del giovane il questore aveva emesso un divieto di ritorno nel comune di Macerata per tre anni, provvedimento che il 26enne ha violato.

Sono stati, poi, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor a segnalare due giovani in Prefettura, perché trovati con piccole quantità di droga. Il primo è un 16enne che mercoledì mattina si stava preparando una canna con tabacco e hashish. Lo aveva fatto davanti a un militare del comando provinciale, passeggero sul bus di linea della Contram sulla tratta Civitanova – Macerata e in procinto di recarsi in caserma per intraprendere servizio, che ha chiamato i colleghi. Alle 8 una pattuglia ha raggiunto il terminal dei bus di Macerata, ha sequestrato lo spinello (del peso di 1,232 grammi) e ha affidato il minore al padre. Il secondo invece è un 25enne egiziano controllato ieri sera alle ore 22.30 in piazza Garibaldi. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e residente a Macerata, aveva 0,8 grammi di hashish e due spinelli confezionati con la stessa sostanza.