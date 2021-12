Entroterra maceratese, neve e black out: ripristinata la corrente elettrica nelle casette dei terremotati

MACERATA – Non c’è pace per i terremotati, costretti al freddo e senza luce per un giorno. L’abbondante nevicata che ha imbiancato parte dell’Appennino ieri ha creato particolari disagi in numerosi Comuni dell’entroterra montano maceratese.

Al riguardo, i rappresentanti di Enel hanno comunicato di aver ripristinato la corrente elettrica ormai nella quasi totalità delle aree interessate, anche nelle casette dei terremotati di Visso, nelle prime ore del pomeriggio odierno, mediante la collocazione di gruppi elettrogeni, e anche in tutti gli altri comuni in cui sono presenti le SAE, Soluzioni abitative in emergenza.

Come riferisce una nota della Prefettura di Macerata, si sono succeduti diversi momenti di incontro in videoconferenza, tra istituzioni e referenti coinvolti, con una riunione plenaria del Centro Coordinamento Soccorsi tenutasi nella serata di ieri alle 21 presso la Prefettura di Macerata, che ha visto la partecipazione di Provincia, Vigili del Fuoco, Questura, Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in collegamento con la Regione Marche e i referenti Enel. Le criticità si registravano ancora nella serata di ieri, derivanti dalla mancanza del ripristino della energia elettrica, a seguito dei danni subiti da numerose centrali Enel, ivi compresa l’interruzione della corrente sulla linea “Sassotetto”.

Sono stati attivati dei mezzi spalaneve sulla rete viaria, al fine di consentire sia il ripristino della circolazione della viabilità che la percorrenza dei mezzi di soccorso per poter giungere nei luoghi interessati dagli eventi in condizioni di sicurezza. Un’azione particolarmente intensa è stata portata avanti dalla Compagnia Carabinieri di Camerino e dalle dipendenti Stazioni dei Comuni montani interessati dall’evento.

Interventi sono stati predisposti dalla Provincia anche nella zona di Porto Recanati, per garantire la viabilità della strada provinciale a seguito della mareggiata che ha colpito la costa.

La situazione è stata monitorata dalla Prefettura nel corso dell’intera notte mediante contatti diretti con gli operatori sul campo, soprattutto per verificare l’arrivo e l’installazione dei gruppi elettrogeni laddove non è stato possibile, a tuttora, il ripristino dell’energia elettrica mediante la riattivazione delle centrali. Nell’incontro odierno il prefetto ha ulteriormente sensibilizzato i rappresentanti di Enel sull’assoluta necessità di un totale ripristino dell’intera rete elettrica, evitando possibili nuovi black out e raccomandando, comunque, il mantenimento in piena efficienza degli stessi gruppi elettrogeni.

Nell’incontro di oggi delle ore 14 Enel ha comunicato che anche a Fiastra la situazione sarebbe rientrata nell’arco di un paio di ore, mentre anche a Bolognola si era avuto da poco il ripristino dell’energia.

Alle ore 18 la conferma definitiva dell’avvenuto totale ripristino dell’energia elettrica in tutti i comuni.