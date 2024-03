Ente Formativo Calzaturiero delle Marche, al via il primo corso a Civitanova

Nasce l’Ente Formativo Calzaturiero delle Marche (EFC), un nuovo centro di formazione accreditato dalla Regione Marche, dedicato all’alta formazione nel settore calzaturiero. E’ la proposta di Accademia HModa e Valmor (calzaturificio marchigiano del Gruppo HModa), con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Civitanova Marche. L’EFC delle Marche offre percorsi di formazione intensivi ed estensivi dal livello principiante al perfezionamento rivolti a giovani motivati e persone di tutte le età che hanno una particolare sensibilità verso lavoro artigianale di alto livello.

L’8 aprile avrà il via la prima edizione del Corso per la formazione di tecnici specializzati nella produzione di calzature di alta manifattura. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, dà la possibilità a ragazze e ragazzi di approcciarsi al mondo della moda acquisendo un know-how di alto livello grazie a esperti del settore. Il Corso prevede 600 ore di formazione (dal lunedì al venerdì) e comprende 90 ore di formazione teorica, 322 ore di laboratorio, 180 ore di stage e 8 ore dedicate alla prova finale, al superamento della quale verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica (livello EQF3) di Addetto alla Produzione in Serie di Calzature.

Tale suddivisione del tempo di formazione vuole dare una forte impronta pratica al corso, il cui scopo è quello di formare persone pronte, poi, ad entrare nel vivo del lavoro in azienda. A conferma di ciò, l’obiettivo del programma è l’assunzione di almeno 51% dei partecipanti in una delle numerose aziende calzaturiere presenti in territorio marchigiano.

La prima edizione del Corso avrà luogo in una struttura dedicata appositamente a questa formazione, situata a Civitanova Marche, in Via Valletta 2. La struttura è composta da due aule dedicate alle lezioni teoriche e da un laboratorio completo di manovia per simulare le lavorazioni messe in pratica nelle aziende produttrici di calzature di alta gamma (smerigliatrice, pressa suole, premonta, ecc.).

Il progetto, oltre al risvolto formativo abilitante di grande valore per il territorio marchigiano, si distingue per porre particolare attenzione anche ai temi della sostenibilità e dell’inclusività: saranno utilizzati scarti di pelle e fodere come materie prime per la realizzazione delle calzature, sarà dedicata attenzione all’insegnamento dei fondamenti della sostenibilità nella supply chain nelle lezioni teoriche e, infine, le calzature prodotte verranno donate alla Caritas Diocesana.

La partecipazione al Corso è riservata a donne e uomini che hanno assolto l’obbligo scolastico, residenti o domiciliati nella Regione Marche e in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), appassionati di moda e volenterosi di esprimere il proprio talento realizzando calzature di lusso che sfilano sui red carpet di tutto il mondo. Le iscrizioni alla prima edizione del Corso scadono il 22 marzo, al termine delle quali saranno effettuate le selezioni di accesso, riservate ad un massimo di 15 persone.

Info al link https://www.hmoda.it/progetto/ente-formativo-calzaturiero/