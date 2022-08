CIVITANOVA MARCHE- Enrico Ruggeri scalda Piazza XX Settembre, in migliaia, ieri sera, hanno assistito allo show dell’artista milanese. Il concerto, quarto appuntamento del format ‘Ri-suona la piazza’, ha riscosso un ottimo successo di pubblico, con il cantante che, per l’occasione, ha riproposto i successi di una carriera lunga 45 anni. Ruggeri è salito sul palco accompagnato da Paolo Zanetti alle chitarre, Francesco Luppi alle tastiere, Fortu Sacka al basso e Alex Polifrone alla batteria.

I brani

Non ha fatto mancare i suoi soliti spunti di riflessione, le sue idee l’artista l’ex leader dei ‘Decibel’: come quando ha introdotto ‘l’America’, canzone dedicata a Chico Forti, l’italiano detenuto da oltre 20 anni negli Usa: «Non hanno il coraggio di dire che hanno sbagliato – ha detto Ruggeri riferendosi agli Stati Uniti – , non lo diranno mai». Poi, alcuni brani de ‘un viaggio incredibile’ e ‘il falco e il gabbiano’, gli album storici di Ruggeri, con il titolo di quest’ultimo che è stato anche il nome di un programma radiofonico da lui condotto. L’attenzione del cantautore lombardo si è concentrata anche su ‘la rivoluzione, il suo lavoro più recente, con la canzone ‘Glam bang’.

Le parole

«Nel mondo ci sono circa cinquanta guerre, non una». Questo il messaggio lanciato da Ruggeri nell’introdurre il brano ‘La balalaika’, che racconta il conflitto dei Balcani vissuto nella città di Sarajevo. Ed è stata particolarmente apprezzata dal pubblico la decisione di proporre ‘Quello che le donne non dicono’ di Fiorella Mannoia. Infine, la chiusura del concerto con i brani ‘Mistero’ e ‘Contessa’ e Ruggeri ha ringraziato il pubblico civitanovese, l’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno contributo all’organizzazione dell’iniziativa.

L’organizzazione

Tutto ok dal punto di vista della sicurezza: ad assicurarsi il rispetto dell’ordinanza, il cordone composto da polizia locale, polizia di Stato, Protezione civile, addetti alla sicurezza dell’Agenzia ‘Asi’ e volontari dell’Associazione nazionale carabinieri. Presenti anche i vari equipaggi della Croce verde. Qualche protesta iniziale da parte di alcuni residenti per via dell’ordinanza che imponeva il mancato accesso in piazza con cani e biciclette, poi tutto è filato liscio e il concerto ha avuto inizio. L’iniziativa è stata organizzata dall’Azienda teatri e dal Comune di Civitanova ed era ad ingresso libero.