La Giunta comunale ha rinnovato la collaborazione con il “Centro sociale anziani” di via Carnia, che si occuperà di accogliere anziani e fragili civitanovesi, anche non soci

CIVITANOVA MARCHE- Emergenza caldo, il centro di via Carnia apre le porte agli anziani. Si tratta di un’iniziativa organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali a tutela delle persone fragili che sono più a rischio durante i periodi caratterizzati da temperature elevate.

L’iniziativa

Nella seduta di martedì, la Giunta comunale ha rinnovato la collaborazione con il “Centro sociale anziani” di via Carnia, che si occuperà di accogliere anziani e fragili civitanovesi, anche non soci, nei propri locali consentendo loro di trovare ristoro nelle ore più calde in ambienti freschi e favorendo al tempo stesso la socializzazione: l’iniziativa terminerà il 31 agosto. Il Centro, grazie al contributo del settore Welfare comunale, potrà offrire ai partecipanti anche un servizio bar e sarà a disposizione di coloro che ne faranno richiesta anche un servizio di trasporto dalla propria residenza alla struttura.

La campagna

‹‹Grazie al Centro sociale anziani per la consueta disponibilità – ha dichiarato l’Assessore ai servizi sociali Barbara Capponi – : anche stavolta ci consente congiuntamente di promuovere un bel progetto di prevenzione e aggregazione, per proteggersi dal caldo in serenità e in compagnia››. Intanto è attiva anche una campagna informativa per la cittadinanza concordata con il Centro con l’indicazione dei numeri utili concordati con il Distretto Sanitario e le Farmacie a cui rivolgersi in caso di necessità.