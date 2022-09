Elezioni politiche, a Civitanova confronto tra i candidati

CIVITANOVA MARCHE- Un confronto tra candidati alle politiche si è tenuto nel pomeriggio, nella sala convegni dell’hotel Cosmopolitan. L’incontro è stato indetto dall’associazione ‘Compagnia delle opere Marche sud’, con il presidente Emanuele Frontoni presente all’appuntamento: a parlare di giovani, terzo settore, impresa, Pnrr e reddito di cittadinanza, i candidati Lucia Albano e Guido Castelli di Fratelli d’Italia, Fabio Urbinati di Italia Viva. Da remoto, anche Irene Manzi e Fulvio Esposito per il Partito democratico. Ha moderato il dibattito, il giornalista del Resto del Carlino Vittorio Bellagamba. Tra il pubblico, ma anche a porre gli interrogativi, diversi imprenditori del terzo settore, tra cui Marcello Naldini della cooperativa sociale ‘Il Faro’ e Massimo Capriotti vicepresidente di ‘Banco alimentare’. Di seguito, alcuni passaggi del dibattito che si è svolto in un clima molto disteso.

Cosa proponete per i giovani?

Lucia Albano (FdI): «È un rapporto complesso e difficile. Vanno ascoltati, non indottrinati, bisogna confrontarsi con loro in modo franco e reale».

Fabio Urbinati (Iv): «Eliminare il test di medicina, in Italia abbiamo bisogno di 60 000 medici e troppi ragazzi studiano questa disciplina all’estero. In questo modo perdiamo le migliori risorse, perché poi rimangono in quei paesi anche per lavorare».

Terzo settore, negli anni le risorse sono sempre meno per le imprese sociali. Come invertire la tendenza?

Guido Castelli (FdI): «Attuare la legge 328 del 2000, superare la fissità dei contratti. Quello dei costi è un tema centrale: bisogna stabilire i livelli di assistenza, puntare sulla sostenibilità. Il terzo settore è importante anche per la prevenzione».

Fulvio Esposito (Pd): «Investire sulle qualifiche sociali, gestire le risorse a livello locale. Collaborazione tra pubblico e privato a vari livelli».

Pnrr e impresa, quali strategie?

A sin il pubblico. A destra, un’imprenditrice pone la domanda ai candidati

Irene Manzi (Pd): «Agganciare le risorse del Pnrr. Tetto al prezzo del gas, ma anche al costo dell’energia per arginare le speculazioni».

Fabio Urbinati (Iv): Aabbattere il cuneo fiscale e creare un sistema di incentivi senza bandi, oltre a puntare sulla transizione ecologica.

Reddito di cittadinanza

Lucia Albano (Fd’I): «Noi gli unici ad opporci. Il Governo dei migliori non ha neanche ridotto il cuneo fiscale. Serve anche un credito d’imposta mensile, non annuale».

Fabio Urbinati (Iv): «Faccio parte di coloro che hanno avviato le firme per cancellarlo. Alla seconda rinuncia di una proposta di lavoro, deve essere tolto al beneficiario».