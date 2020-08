Petriolo, corsa a due per la poltrona di sindaco: Santinelli sfida Luciani

PETRIOLO – Sono due le persone a contendersi la fascia tricolore a Petriolo, uno dei tre comuni del Maceratese – oltre al capoluogo e Ussita – dove i cittadini saranno chiamati a votare anche per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale i prossimi 20 e 21 settembre.

Si ricandida il primo cittadino uscente Domenico Luciani – alla ricerca del bis dopo questi cinque anni – insieme alla sua lista “Petriolo Domani” fatta di amministratori che già siedono sui banchi dell’assise cittadina. Luciani propone un progetto di continuità rispetto agli anni passati con la volontà di concludere alcuni dei progetti che sono appunto iniziati in quest’ultimo mandato.

A sfidare Luciani ci sarà Matteo Santinelli, commercialista, supportato dalla sua lista “Insieme per Petriolo”. Santinelli, contrapponendosi all’attuale primo cittadino, in questi mesi ha sollevato diverse questioni. Prima tra tutte quella riguardante l’ipotetica costruzione di una discarica nel territorio comunale; il sindaco Luciani ha spiegato che ci sono «scarse possibilità» che venga costruita a Petriolo.

Nella cittadina maceratese la campagna elettorale si è già accesa dato che lo sfidante del sindaco uscente ha inviato una diffida a Luciani sull’utilizzo del profilo Facebook istituzionale del Comune «a fini propagandistici per la sua campagna elettorale» in quanto, come sottolinea Santinelli, i messaggi postati «non sono in forma impersonale né sono indispensabili per l’assolvimento delle proprie funzioni».