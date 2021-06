Elezioni a Morrovalle, nasce il gruppo civico Cura e partecipazione

MORROVALLE – Si cominciano ad “accendere i motori” anche a Morrovalle in vista delle prossime elezioni comunali. Ad uscire allo scoperto per primo è il nuovo gruppo “Cura e partecipazione” che già nel nome annuncia la volontà di «prendersi cura, con costanza e impegno, della città e di tutto ciò che può contribuire al suo miglioramento e, allo stesso tempo, intende promuovere una partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica».

«In un momento di svolta e di ripartenza come quello attuale, occorre che il discorso pubblico cittadino torni a ragionare esclusivamente sulle idee e sui contenuti – spiega il gruppo -, scavalcando le dannose logiche tipiche della politica clientelare. Nessuno dovrà più sentirsi obbligato a votare una parte per un “favore” ricevuto. Da queste considerazioni scaturisce l’impegno a organizzare periodicamente assemblee pubbliche, durante le quali ogni cittadino non sia un semplice spettatore, ma abbia la possibilità di intervenire ed esporre i propri pareri».

Il gruppo si pone l’obiettivo di inaugurare una «nuova stagione politica a Morrovalle, presentando proposte innovative fondate esclusivamente sui contenuti e sulle competenze. A tal proposito il gruppo è aperto a tutte le forze civiche, sociali, associative, politiche e culturali del paese che condividono lo spirito di rinnovamento che anima l’iniziativa. A poco serve criticare senza riserve. Occorre, invece, spirito d’iniziativa e dialogo per portare alla luce limiti e mancanze dello status quo cittadino, ponendo alla base dati concreti e uno studio dettagliato del territorio. A riguardo dovrebbe essere compito dell’amministrazione creare le condizioni per poter realizzare i migliori progetti per il futuro».

Il gruppo, formato da molti giovani, punta sulla concretezza. «Un primo punto fondamentale evidenziato dai cittadini che compongono “Cura e partecipazione” è la responsabilità di avanzare soltanto idee concrete e traducibili in realtà- precisano -. Esporre e proporre determinati progetti significa avere una visione di fondo e la capacità di concretizzare quanto sostenuto. Non si tratta di una gara egoistica per confezionare un programma oltre le ragionevoli pretese, a meri scopi propagandistici. La posta in gioco è il bene di Morrovalle. Quello che i cittadini trodicensi e morrovallesi per anni hanno auspicato è finalmente compiuto: la formazione di un gruppo di giovani brillanti, indipendenti dalle usurate logiche partitiche, animati da un cuore vivo e un’intelligenza vivace. Mossi non da desideri o brame personali, ma dal solo proposito di contribuire al risveglio economico, sociale e culturale della città. Ora è il momento di agire insieme».